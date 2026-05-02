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中職／曾仁和好投後下二軍 葉君璋盼土投整體能力可抗衡洋投
投手曾仁和轉戰味全龍隊初登板有好表現，下次一軍登板日也有譜，只不過今天先下二軍；總教練葉君璋坦言，目前球隊本土投手輪值間隔會拉長，期待繼續提升可與外籍投手抗衡。
曾仁和昨天先發5.2局無失分，拿下在中華職棒相隔717天的勝投，葉君璋今天賽前接受媒體聯訪時表示，受限球隊輪值狀況，先讓曾仁和到二軍去調整，「之後會再回來，他知道下一場（一軍）是什麼時候。」
龍隊今年洋投包含鋼龍（Andrew Gagnon）、魔神龍（Marcelo Martinez）、蔣銲（John Gant）及在二軍的梅賽鍶（Cristopher Mercedes），另外還有不占外籍球員額度的伍鐸（Bryan Woodall），本土投手出賽空間有限。
龍隊本季至今曾先發的土投只有郭郁政、曾仁和，葉君璋表示，曹祐齊也安排好出賽時間，「他今年一開始投得不理想，雖然要在一軍投是可以，但他還年輕，不該只有這樣，給他多一點時間調整。」
葉總也坦言，目前須考量的是如何提升本土投手整體能力，「要能夠去抗衡，不是說洋投剩下的空間再來安排；以曾仁和來說，昨天雖然投得不錯，有超過預期，但也還不到他最好的樣子，大概7、8成而已。」
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