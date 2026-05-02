中職／王柏融是在受傷前夕退場 雄鷹防護員點出大巨蛋草皮負擔大

台鋼雄鷹隊王柏融日前剛達成生涯百轟，昨天因跑壘造成右腿後側不適提前退場，今天也繼續高掛免戰牌，雄鷹防護員城所竜一指出，王柏融並非受傷，而是在受傷前就踩了煞車，今天的狀態不僅無法出賽，連練球都很勉強，至於明天能否上場還需看看恢復狀況。

王柏融昨天在第二局敲安後盜上二壘，當時已有扶著右腿後側的動作，但仍一路打到前五局結束，才在六局上換上藍寅倫接手左外野守備，球團回覆是因右腿後側不適。

總教練洪一中今天賽前透露，王柏融今天、明天都預計無法上場，詳細傷情要詢問防護員比較清楚。

王柏融昨天跑壘出現傷情。記者陳正興／攝影

城所竜一還原詳細狀況，昨天王柏融是在盜壘後出現不舒服，當下與他確認狀況認為沒有問題，「之後也繼續每局確認，第三次時覺得緊繃的感覺有擴大。」因此才在中途退場。

城所竜一指出，王柏融的肌肉處在緊繃狀態，不到受傷程度，「今天連練習都很勉強，練習量會控制在最小，以復健訓練為主。」他表示，王柏融的狀態屬於每日觀察，明天是否可以出賽要再看看恢復狀況。

他也進一步提到，台北大巨蛋的人工草皮，對每個選手來說都是比較負擔的狀態，「不只是這次，之後若在大巨蛋比賽，也要去思考如何讓選手負擔不要那麼大。」