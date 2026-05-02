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日職／古林睿煬本季初先發 4局飆6K失2分無關勝敗

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日職／古林睿煬本季初先發 4局飆6K失2分無關勝敗

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
古林睿煬今天迎接本季首場先發出賽，主投4局挨轟失2分，送出6次三振。截圖自日本火腿X
古林睿煬今天迎接本季首場先發出賽，主投4局挨轟失2分，送出6次三振。截圖自日本火腿X

日職火腿隊「台灣金孫」古林睿煬今天迎接本季首場先發出賽，在主場Es Con Field面對歐力士隊，主投4局挨轟失2分，送出6次三振，用了78球後退場，沒能取得勝投資格，但隊友打線此戰給予強大的火力支援，前4局打完火腿7：2領先，古林睿煬無關勝敗。

古林睿煬開季前5場出賽都是後援登板，結束牛棚「代班」任務後下二軍重新調整回先發，今天重登一軍先發，開賽面對首名打者渡部遼人先飆三振，接著被宗佑磨、西川龍馬連敲2安，但成功化解危機無失分。

1局下火腿隊友也用火力相挺，洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）敲出二壘打先送回2分，清宮幸太郎接著轟出2分砲，替古林睿煬打下4：0的領先。

古林睿煬在2局上先對森友哉投出四壞球保送，接著面對洋砲西摩（Bob Seymour），一顆148公里的直球被揮出右外野方向的2分砲失分，之後讓來田涼斗敲內野安打，再對紅林弘太郎投出四壞球保送，面臨無人出局一、二壘有人的局面，連續解決歐力士前3棒、飆出2K，沒讓傷害擴大。

古林睿煬接著在第3局投出3上3下，4局上被來田涼斗敲安打，抓下第2個出局數後再投出保送，接著在一、二壘有人時三振宗佑磨，力保不失分。

古林睿煬本季首場先發，投完4局用78球後就被換下場，被敲出5支安打（1轟），有3次保送，送出6次三振，失2分，最快球速達154公里。

火腿打線則是自開賽起連續4局得分，4局打完取得7：2領先，古林睿煬在領先局面下退場，無關勝敗。

森友哉 日職 火腿

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