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中職／澄清自己還是一樣難聊 極致I人陳冠偉罕見話多有原因

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊陳冠偉。圖／味全龍隊提供
味全龍隊陳冠偉。圖／味全龍隊提供

味全龍隊投手陳冠偉是棒球圈有名的小寫i人，連統一獅隊熱情如里長伯的陳傑憲都認證的難聊，近日在「龍TV」賽後訪問罕見句子組成超多元，引起球迷好奇怎麼變了個人，陳冠偉對此連忙澄清：「沒有啦！」、「都一樣」、「還是不太會聊」，罕見話多有原因，他直白回應：「因為想趕快講講趕快休息走人」。

龍隊29日以1：0擊敗統一獅隊，陳冠偉第八局登板演出三上三下，依序解決陳傑憲、李丞齡、潘傑楷，賽後現身自家影音訪問，談到面對陳傑憲的打席，提到「我覺得我那球丟得還不錯」，對於張政禹的滑接回應「內心在拍手」，更以「很吵」形容龍隊近期佳績之下的氣氛，給出極多訪談亮點，也引起球迷納悶詢問：「這是冠偉嗎？」、「是不是訪問前有喝？」、「他話為什麼那麼多？」

陳冠偉個性內向，能讓他主動開口的人並不多，過去有呂詠臻是少數能讓他開啟話匣子的人，被問到現在跟誰比較能聊，陳冠偉說：「現在幾乎沒有…」。儘管李超時不時會主動鬧他，偶爾還會偷襲抱抱，把I人當玩具，陳冠偉的反應是：「對啊…就盡量離他遠一點，我沒有發現到他，就被他抓到了。」

極致I人令人好奇若站上單場MVP舞台能不能跳？陳冠偉倒是給出意料之外的答案，「應該可以吧！有機會的話，有人教就會跳。」後援投手要獲單場MVP並不容易，過去唯一一次為2023年9月2日，但當時是在台南客場。

呂詠臻 張政禹 中職 陳冠偉

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