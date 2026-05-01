中職／葉總特調盼揮別「院長體質」 曾仁和：我今天有145耶

曾仁和「龍生」首戰今天面對富邦悍將隊繳出5.2局無失分，拿下暌違717天的勝投，過去被認為是「院長體質」，總教練葉君璋針對他的投球動作有所調整，用意是希望降低受傷風險。

曾仁和去年季後結束「桃猿人生」，被放進戰力外名單，選擇轉戰龍隊延續生涯，今天演出披上龍袍後的首場一軍出賽，先發5.2局共用73球，被敲4安打、無失分，送出5次三振。

曾仁和本有機會完成六局投球，兩出局、二壘有人時面對張育成連投4顆壞球，隨後換上呂偉晟接手。曾仁和指出，當時納瓦洛希望他對決，「但我想一壘空著，球數才70幾球，還有力氣丟下一個人，他可能覺得我有點退縮。」

拿下這一勝，曾仁和認為對自己是好的開始；總教練葉君璋也指出，這場是曾仁和應該要有的樣子，展現出好的控球，大部分球路都可以投到他要的位置，相信這一場能讓他更明確知道，自己目前所做的、調整的方向是對的，

葉君璋透露，針對曾仁和的投球動作調整，用意是降低受傷風險，「我覺得他原本的動作，造成腰的壓力比較大，現在這樣應該會讓他有所改善…希望是有所改善啦！」

曾仁和此役最快球速145公里，葉總直言比預期好很多，他本人賽後更是喜孜孜說：「我在二軍投都141、142，我今天有145耶～」他也強調，「就算我現在只有140幾，但球的品質比我腰狀況不好時好很多。」

回顧過去一年，曾仁和坦言跌跌撞撞，在二軍丟得好也等不到機會，到最後被釋出，感謝龍隊給了自己機會，也沒有因為他是老將，機會就比較少。迎接今天一戰，他說：「緊張一定有，但隊友對我幫助很大，他們都說打到那邊一定幫我接到，這也讓我很敢去跟打者對決，不管內角或外角控制力都還不錯。」

味全龍隊曾仁和獲選為單場MVP。圖／味全龍隊提供

味全龍隊曾仁和獲選為單場MVP。圖／味全龍隊提供