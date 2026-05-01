中職／看納瓦洛實驗室心臟快跳出來 葉總：不知是練投還練我

味全龍隊今天以3：1擊敗富邦悍將隊，第七、八局都出現危機驚險度過，小比分差的比賽，投手調度再次顯現投手教練納瓦洛的信任哲學，總教練葉君璋賽後也笑答：「不知道在練投還是在練我，真的心臟快跳出來。」他說相信納瓦洛腦中有一套「算式」，知道選手該如何運用，「他相信選手，我就相信他。」

悍將此役因4次失誤釀禍，早早陷於0：3落後，但並非沒有沒有追擊機會，第七局林岳谷、王勝偉都敲安打，一出局已經攻占一、二壘有人，龍隊換上王伯洋接手，連續7顆滑球K掉孔念恩、周佳樂。

第八局王伯洋續投，面對王苡丞以觸身球開局，龍隊換上吳君奕後危機擴大，范國宸安打、張育成保送，無人出局、滿壘局面，王念好打向三壘形成雙殺，悍將跑回1分，也成為唯一分數進帳。

談到兩次換投選擇，葉總坦言自己心臟也快跳出來，「就是相信投手教練調度，以他的經驗和對選手的了解，我認為他有一些算法在他頭腦裡，最後結果也是好的。」