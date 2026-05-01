中職／「無情調度」盼黃韋盛學當主力 兄弟教頭：職棒選手沒任何藉口

中信兄弟開季戰績不理想，近期場上守備也連連出狀況，總教練平野惠一連續兩天祭出「懲罰性調度」，今天在比賽中換掉守備出現瑕疵的三壘手黃韋盛，希望他好好學習怎麼當一位真正的主力球員，「職棒選手是沒有任何藉口的。」

中信兄弟昨天有外野手李聖裕在發生失誤後被換下場，今天黃韋盛則是在6局下面對魔鷹擊出的三壘上方飛球，讓球落地形成二壘打，雖沒導致失分，但即使他是目前聯盟打擊王，也因為這個守備處理，在下個半局就被換下場。

平野惠一賽後直言，今天因守備替投手勝騎士「扯後腿」，因此就進行選手更替，給投手更安心投球的環境，他也直接點名黃韋盛，「今天的專注力真的不夠。」

本季黃韋盛在打擊端繳出好表現，成為球隊打線的重要戰力，出賽21場，打擊率3成50排名聯盟第一，平野惠一也知道，他因為連續出賽一定會有些疲勞，可能腦袋裡也有在思考一些東西，「但職棒選手是沒有任何藉口的。」

平野惠一表示，要成為一位能夠每天出賽的主力球員很困難也很辛苦，但畢竟今天到現場的球迷，很多都是第一次進場看球，「他們完全不會知道你之前連續出賽了幾場。」因此他也希望黃韋盛能從這樣的狀況中，學習如何當一名真正的主力球員，教練團也持續對他祭出嚴格要求。