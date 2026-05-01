中職／悍將4E款待 「土虱」曾仁和入龍營首戰暌違717天奪勝

曾仁和轉戰味全龍隊後的首場登板，今天面對富邦悍將隊先發5.2局無失分，悍將洋投魔力藍雖然力繳6局無責失分，但隊友4次失誤扯後腿，讓龍隊以3：1帶走勝利，曾仁和拿下暌違717天的勝投。

曾仁和去年季後結束「桃猿人生」，被放進戰力外名單，選擇轉戰龍隊延續生涯，今天演出披上龍袍後的首場一軍出賽，先發5.2局共用73球，被敲4安打、無失分，送出5次三振。

魔力藍遭遇一場極辛苦的戰役，悍將守備在前4局已有4次失誤，最終完成6局僅被敲5安打、失3分都非責失分。

悍將三壘手王念好第一局就出現失誤，最終並未釀成失分，但第二局李凱威打向左外野，孔念恩的漏球讓他一口氣站上三壘，記錄為一壘打加失誤，龍隊先靠滾地球開張分數，二壘手林岳谷也加入失誤行列，陳子豪二壘打再帶有1分打點；第四局則是王念好再度「誤」事，王順和上壘後靠盜壘、推進抵達三壘，林辰勳的內野安打送回龍隊第3分。

悍將不是沒有追擊機會，第七局林岳谷、王勝偉都敲安打，一出局已經攻占一、二壘有人，龍隊換上王伯洋接手，連續7顆滑球K掉孔念恩、周佳樂。第八局王苡丞開局挨觸身球，龍隊換上吳君奕後危機擴大，范國宸安打、張育成保送，無人出局、滿壘局面，王念好打向三壘形成雙殺，悍將跑回1分，也成為唯一分數進帳。