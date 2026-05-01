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中職／涼吱吱…桃猿開季22戰只拿59分隊史首見 獅隊3轟致勝
樂天桃猿隊今天以0：3遭到統一獅隊完封，開季至今打了22場比賽，只拿到59分，得分效率之差為隊史首見，打破2004年La New熊隊前22場62分，刷新隊史開季前22場最低得分紀錄。
猿隊由洋投艾菩樂先發，雖有一場優質先發但悲情吞敗，共用102球完成8局投球，被敲7安打、失3分，失分全數都是因為陽春砲，分別是第一局林子豪、第二局陳聖平、第六局蘇智傑。
獅隊獅帝芬先發7局僅被敲3安打、無失分，加上髙塩將樹、鍾允華，3投聯手讓猿隊全場分數掛蛋。
此役僅是猿隊本季首度被完封，但高達15場單場得分在3分以下，打了22場還沒突破60分為隊史首見。至於聯盟史上開季最慢得到60分紀錄，來自2022年富邦悍將隊的27場。
《獅王背後的故事》
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