中職／兄弟單場3安勝過對手9安 2：0完封台鋼奪本季對戰首勝

中信兄弟昨天全場僅敲1安輸球，今天作客台北大巨蛋對上台鋼雄鷹，前7局只靠1支安打就攻下2分，全場雖只揮出3支安打，但得分效率大勝單場9安的台鋼，最終以2：0完封對手，拿下本季對戰首勝。

兄弟今天對上雄鷹洋投艾速特，前5局沒能擊出安打，僅靠3次四死球保送上壘，連同前一場比賽自3局起遭到21上21下，連12局沒有敲出安打已追平隊史最長無安打紀錄。

直到6局上兄弟捕手陳統恩率先上場就揮出左外野安打，避免再寫隊史最慘局面，接著兄弟靠保送和觸身球攻佔滿壘，許基宏敲出雙殺打送回全隊第1分，艾速特再發生暴投送分，兄弟僅靠1支安打換回2分，以2：0領先台鋼。

兄弟接著對雄鷹牛棚再由江坤宇、王威晨敲出2支安打，沒能再添分數，但投手群也成功壓制雄鷹打線。台鋼全場揮出9支安打，但兩度攻佔滿壘都沒能得分，遭到完封。

兄弟先發投手勝騎士今天主投7局，被揮出9支安打，還有2次四壞球保送，送出3次三振，無失分，本季5場出賽都是優質先發，拿下3連勝，之後登板的錢可倫、李振昌各投1局守住局面。

台鋼雄鷹艾速特主投6局僅挨1支安打，有6次四死球保送，還發生1次暴投，送出5次三振，失2分都是自責分，吞本季首敗。