中職／勝騎士好投拿勝 李振昌保住勝果

台鋼雄鷹下午與中信兄弟象在大巨蛋進行比賽，賽前特別舉行台鋼雄鷹王柏融擊出百轟慶祝儀式，邀請中職首位百轟打者林仲秋、總教練洪一中獻花祝賀。台鋼雄鷹與中信兄弟象分派洋投艾速特、勝騎士迎戰，雙方投手表現出色，未讓對手得分，但六局上艾速特遭遇亂流，雖被許基宏擊出帶有一分打點雙殺打，再投出暴投，讓中信兄弟象2:0領先到九局，終場李振昌好投封鎖台鋼雄鷹打擊，順利保住戰果。 台鋼雄鷹打者王柏融。記者陳正興／攝影 台鋼雄鷹打者王柏融。記者陳正興／攝影 台鋼雄鷹打者王柏融（左）擊出百轟，總教練洪一中（右）獻花恭賀。記者陳正興／攝影 台鋼雄鷹投手艾速特。記者陳正興／攝影 中信兄弟象打者許基宏。記者陳正興／攝影 台鋼雄鷹打者王柏融（左）擊出百轟，總教練洪一中（右）獻花恭賀。記者陳正興／攝影 台鋼雄鷹投手艾速特。記者陳正興／攝影 中信兄弟象黃偉盛未能將高飛球接住。記者陳正興／攝影 王柏融生涯百轟頒獎儀式，台鋼雄鷹總教練洪一中（左起）、台鋼雄鷹董事長王烔棻、王柏融、台鋼雄鷹客座教練林仲秋。記者陳正興／攝影 台鋼雄鷹打者王柏融（左）擊出百轟，中職首位百轟打者林仲秋（右）恭賀。記者陳正興／攝影 台鋼雄鷹投手陳宇宏。記者陳正興／攝影 中信兄弟象投手勝騎士。記者陳正興／攝影 中信兄弟象總教練平野惠ㄧ。記者陳正興／攝影 台鋼雄鷹打者王柏融（右）擊出百轟，中職首位百轟打者林仲秋（左）恭賀。記者陳正興／攝影 中信兄弟象終場奪勝，後援投手李振昌。記者陳正興／攝影 中信兄弟象投手勝騎士。記者陳正興／攝影 台鋼雄鷹投手艾速特。記者陳正興／攝影 中信兄弟象以2:0奪勝，球員在場中慶祝。記者陳正興／攝影 中信兄弟象以2:0奪勝，球員在場中慶祝。記者陳正興／攝影 台鋼雄鷹打者魔鷹。記者陳正興／攝影 中信兄弟象投手勝騎士。記者陳正興／攝影 台鋼雄鷹投手艾速特。記者陳正興／攝影 《獅王背後的故事》 ▪限時福利！填《獅王背後的故事》攝影集問卷 享折扣＋抽統一獅周邊 中職 台鋼 許基宏 李振昌 王柏融 台鋼雄鷹 洪一中