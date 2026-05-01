中職／勝騎士好投拿勝 李振昌保住勝果

味全龍隊今天以3：1擊敗富邦悍將隊，第七、八局都出現危機驚險度過，小比分差的比賽，投手調度再次顯現投手教練納瓦洛的信任哲學，總教練葉君璋賽後也笑答：「不知道在練投還是在練我，真的心臟快跳出來。」他說相

2026-05-01 20:19