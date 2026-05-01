快訊

賴總統稱逐顆檢查進口馬鈴薯 陳菁徽：邊境人員拳頭都硬了

王月昏迷開顱保命…淚謝醫師「把我留在人間」 手術細節曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／統一獅X屎蛋唐尼醜萌登場 台南在地插畫家是鋼鐵獅迷

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊邀請屎蛋唐尼擔任開球嘉賓，由高國慶擔任開球捕手。圖／統一獅隊提供
統一獅隊邀請屎蛋唐尼擔任開球嘉賓，由高國慶擔任開球捕手。圖／統一獅隊提供

統一獅隊「TONY STAN汪汪萊」主題日恰逢連假期間，吸引許多來自各地的球迷，球團不僅安排許多相關活動和吸睛贈品，更規畫特殊的寵物席，讓球迷有機會帶著毛小孩進場同樂。

此次統一獅攜手台南在地人氣插畫家「屎蛋唐尼」(TONY STAN)，透過筆下角色，以詼諧、幽默的方式詮釋社會上厭世的情緒和有趣迷因，在台南隨處可見他獨特風格的商品，像是玩偶、安全帽和擋泥板等，屎蛋唐尼在網路上互動多，活動前幾天更繪出統一獅球員與其代表的狗狗，深受大小球迷喜愛。這次主題日以作品「歡樂動物園」中的角色為主軸，打造五月最醜萌的主題日。

本日賽事特別邀請屎蛋唐尼擔任開球嘉賓，由高國慶擔任開球捕手，高國慶是他的支持球員之一，屎蛋唐尼說：「很興奮，我從三代獅時代就開始支持統一獅，國小階段有打樂樂棒，剛好學校有辦活動，才有機會接觸到他們。」

屎蛋唐尼透露，為了今天的開球，前幾天有特別去大魯閣訓練，更幽默地表示練習一次要休息一段時間才能恢復體力，「很開心今天有許多球迷進場看球，一同體驗棒球賽事。」

「TONY STAN汪汪萊」賽前活動安排台灣飛盤狗協會，由訓練師楊柏緯和狗狗阿米爾Amir共同帶來的花式飛盤狗演出，透過極佳的默契展現許多高超的技巧，也讓現場觀眾驚呼連連。明後天將會有更多精彩的表演登場，歡迎球迷把握連假期間進場支持。

統一獅隊「TONY STAN汪汪萊」主題日，安排許多相關活動和吸睛贈品，更規畫特殊的寵物席，讓球迷有機會帶著毛小孩進場同樂。圖／統一獅隊提供
統一獅隊「TONY STAN汪汪萊」主題日，安排許多相關活動和吸睛贈品，更規畫特殊的寵物席，讓球迷有機會帶著毛小孩進場同樂。圖／統一獅隊提供

中職 台南 鋼鐵

延伸閱讀

中職／獅隊與三麗鷗再次攜手 Hello Kitty等6角色現身大巨蛋夏日尋寶

奔馳球場 21 年的「綠色坦克」統一獅高國慶 45 歲退休刷新最年長出賽紀錄

轟出中職首支全壘打！統一獅汪俊良從地攤奮鬥站上球場

「江南大叔」睽違12年來台！PSY月底攻上大巨蛋

相關新聞

影／「柏融，最近好嗎？」 栗山英樹錄製影片恭喜王柏融達成百轟

台鋼雄鷹「大王」王柏融在4月29日達成中職生涯百轟里程碑，球團今天賽前在台北大巨蛋替他舉行慶祝儀式，日職火腿隊首席棒球總管（CBO）栗山英樹也特地錄製影片，為昔日子弟兵送上祝福，「真的非常恭喜你！」

中職／反覆看以前「瀟灑」的影片 王柏融：現在搞不好是全新的自己

台鋼雄鷹隊「大王」王柏融今年開季前21場出賽敲出4發全壘打，在4月29日達成中職生涯百轟里程碑，花11年完成從「1到100」的過程，他說：「不管幾轟，當下開心完，新的一天又要面對新的挑戰。」

中職／成王柏融百轟「背景」 陳品宏連兩戰70球後挨轟原因不同

富邦悍將隊投手陳品宏前役成為王柏融生涯百轟的苦主，賽後收到很多大學同學捎來的訊息，虧他成為百轟的「背景」；回顧兩場都在用球數70球後挨轟，陳品宏點出不同癥結，李勛傑的三分砲是自己主導配球下的結果，至於

日職／古林睿煬本季一軍初先發 2日主場出戰歐力士「勇敢對決」

日職火腿隊台灣投手古林睿煬日前降二軍調整回先發角色，明天將重返一軍迎接本季初先發，在台灣時間下午一點於主場Es Con Field出戰歐力士隊，古林睿煬表示，會勇敢與打者對決。

中職／統一獅X屎蛋唐尼醜萌登場 台南在地插畫家是鋼鐵獅迷

統一獅隊「TONY STAN汪汪萊」主題日恰逢連假期間，吸引許多來自各地的球迷，球團不僅安排許多相關活動和吸睛贈品，更規畫特殊的寵物席，讓球迷有機會帶著毛小孩進場同樂。

中職／悍將王偉軒赴日訓練增加卡特球 再上一軍心態不同

中職富邦悍將投手王偉軒休賽季赴日本訓練收穫多，還意外多練成卡特球；王偉軒表示，去年投球有點鑽牛角尖，今年心態、技術上都做...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。