中職／統一獅X屎蛋唐尼醜萌登場 台南在地插畫家是鋼鐵獅迷

統一獅隊「TONY STAN汪汪萊」主題日恰逢連假期間，吸引許多來自各地的球迷，球團不僅安排許多相關活動和吸睛贈品，更規畫特殊的寵物席，讓球迷有機會帶著毛小孩進場同樂。

此次統一獅攜手台南在地人氣插畫家「屎蛋唐尼」(TONY STAN)，透過筆下角色，以詼諧、幽默的方式詮釋社會上厭世的情緒和有趣迷因，在台南隨處可見他獨特風格的商品，像是玩偶、安全帽和擋泥板等，屎蛋唐尼在網路上互動多，活動前幾天更繪出統一獅球員與其代表的狗狗，深受大小球迷喜愛。這次主題日以作品「歡樂動物園」中的角色為主軸，打造五月最醜萌的主題日。

本日賽事特別邀請屎蛋唐尼擔任開球嘉賓，由高國慶擔任開球捕手，高國慶是他的支持球員之一，屎蛋唐尼說：「很興奮，我從三代獅時代就開始支持統一獅，國小階段有打樂樂棒，剛好學校有辦活動，才有機會接觸到他們。」

屎蛋唐尼透露，為了今天的開球，前幾天有特別去大魯閣訓練，更幽默地表示練習一次要休息一段時間才能恢復體力，「很開心今天有許多球迷進場看球，一同體驗棒球賽事。」

「TONY STAN汪汪萊」賽前活動安排台灣飛盤狗協會，由訓練師楊柏緯和狗狗阿米爾Amir共同帶來的花式飛盤狗演出，透過極佳的默契展現許多高超的技巧，也讓現場觀眾驚呼連連。明後天將會有更多精彩的表演登場，歡迎球迷把握連假期間進場支持。