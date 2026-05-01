中職／悍將王偉軒赴日訓練增加卡特球 再上一軍心態不同

中職富邦悍將投手王偉軒休賽季赴日本訓練收穫多，還意外多練成卡特球；王偉軒表示，去年投球有點鑽牛角尖，今年心態、技術上都做好準備，與打者對決更有想法。

28歲投手王偉軒去年季中選秀加入悍將隊，8月首度上到一軍，去年一軍留下3場出賽紀錄，本季4月28日被升上一軍，4月29日對台鋼雄鷹後援登板，投1局有1K、無失分；王偉軒自評表現還可以更好控球，兩好球後的決勝球可以更大膽一點。

比較兩次上一軍的差異，王偉軒表示，去年沒想到這麼快有一軍的機會，投球想法上容易鑽牛角尖，今年最大的不同在心態，教練也不斷提醒，勇敢與打者對決，做好準備更有想法與打者對決。

王偉軒休賽季做了不少調整和改變，過往投球擺手動作大，與投手教練討論過後，認為這樣的投球方式在他身上可能不合適，今年改掉動作。

去年季後在球團安排下到日本千葉Next Base訓練中心約10天，收穫多。王偉軒表示，訓練包括核心的誘發，如何讓下肢和出手點都更穩定。

王偉軒透露，在Next Base訓練期間，多練卡特球本來是希望可以用來修正直球的軌跡，但Next Base的訓練員認為，他的卡特球可以運用在實戰，經過建議後開始認真的摸索，練約4、5個月，現在實戰使用的比例算蠻多的。