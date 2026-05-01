中職／李宗賢繼300安後700安再找江承諺 「小壯」盼增突破本錢

李宗賢的生涯逐百安，與江承諺很有緣，繼300安後700安再次找上他，去年季後前往美國Driveline訓練中心一趟，讓他被刺激、被感染，今年帶著更精壯的體型投入賽季，李宗賢也說：「我已經不年輕，怎麼把身體調得強壯一點，有強壯的身體再去突破、挑戰才有本錢。」

李宗賢29日第四局面對江承諺敲安，成為他的職棒生涯第700支安打，而他在義大犀牛隊時期敲19安，身披富邦悍將球衣敲681安，目前排在球團史第三，僅次於范國宸（694安）、林益全（683安）。

對於達陣700安，李宗賢淡淡說：「我覺得個人目標盡力創造，盡力之後，重要的是可以幫助球隊。」

李宗賢今年的體型有感升級，而這來自他對自己已經不再年輕的體悟，「有強壯的身體再去突破、挑戰才有本錢。」他指出，去年季後在美國期間有比較刻意在增壯，「看到國外在做（重訓）是滿狠的，槓片都不夠裝的感覺，看他們做重訓都做得很勤，漸漸地就會被感染。」

他說20幾歲時，常常體重停留在70公斤，要上去1公斤很難，要下來卻很快，今年多數維持在77到79公斤，「只是『小壯』，希望這個可以開啟我的身體，離我想要的目標再近一點。」

李宗賢生涯逐百安對戰投手

100 施子謙（統一獅）

200 瑞安（統一獅）

300 江承諺（統一獅，當時為江辰晏）

400 伍鐸（味全龍）

500 胡智爲（統一獅）

600 林詔恩（統一獅）

700 江承諺（台鋼雄鷹）