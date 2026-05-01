中職／「富二代」麥當勞聚餐要感謝陳真 蔡佳諺：1人1套餐加冰炫風

富邦悍將隊二軍外野近期選在麥當勞來場可可愛愛的聚餐，蔡佳諺、李祐賢、鄭昭誠在店裡跳起大麥克舞，蔡佳諺還原聚餐由來和跳舞由來，全部都要「感謝陳真」，跳舞的3個人，正是當天守備練習時最輸的3人，「C位（李祐賢）是最輸的那個。」

悍將二軍外野手群近日的聚餐掀起球迷熱議，因為地點選在麥當勞，選手們在林哲瑄帶領下一個一個排隊點餐的模樣，讓球迷笑稱像是校外教學、幼幼班出遊。麥當勞聚會班底中，正好蔡佳諺29日升上一軍，被問到這段趣事也笑說「大麥克本人來解答」。

有這場麥當勞聚餐是因為陳真，會有大麥克舞賭注也是因為陳真。蔡佳諺透露，先前是在一次守備練習時，林哲瑄也是在某個項目時說成功就帶大家去麥當勞，那時就是陳真接到，「所以大家有麥當勞，都是要感謝陳真。」聚餐當天的練球，陳真又在做項目訓練時出主意，「陳真說，輸的人就去麥當勞跳大麥克舞。」

有趣的是，當天剛好有少棒隊也在店裡，看職棒大葛格在店裡跳舞，蔡佳諺說：「剛好練一下抗壓。」這一頓由林哲瑄買單，蔡佳諺笑說：「一個人一個套餐，還要加冰炫風，也是滿多的欸！」至於他自己點的是四盎司牛肉堡套餐。