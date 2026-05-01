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日職／古林睿煬本季一軍初先發 2日主場出戰歐力士「勇敢對決」
日職火腿隊台灣投手古林睿煬日前降二軍調整回先發角色，明天將重返一軍迎接本季初先發，在台灣時間下午一點於主場Es Con Field出戰歐力士隊，古林睿煬表示，會勇敢與打者對決。
古林睿煬今年開季前被調往牛棚，本季前5場出賽都是後援登板，共投4.1局被敲4安（1轟），有7次三振，失3分自責分，之後因主力牛棚齋藤友貴哉歸隊，他在4月16日被降二軍重新調整回先發角色。
明天將是古林睿煬本季首場一軍先發，他說：「能以先發身分迎接第一場登板讓我很開心，因球隊正處於9連戰期間，希望能作為先發投手完成自己的角色。」
本季首場先發在主場迎戰歐力士，古林睿煬表示：「要避免被打出長打。」他也提到，「會勇敢地在好球帶內與打者正面對決。」
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