中職／龍對王定穎手指麻近期動刀處理 張景淯心態影響控球

中職味全龍隊左投王定穎先前兩度動刀，神經有點受傷導致手指尾端會麻，總教練葉君璋表示，預計本月會動小手術處理；至於另外一名左投張景淯，葉君璋認為心態影響控球。

龍隊左投王定穎2023年手肘兩度動刀，2025年回到投手丘，2025年一軍總計16場出賽，投12.1局防禦率4.38，但今年目前為止都還沒有一、二軍出賽紀錄。

龍隊總教練葉君璋表示，王定穎之前開完刀後，神經有點受傷，導致手指尾端會麻，預計這個月要動小手術處理，短時間不會出賽，但不會太久，小手術評估幾個禮拜就會好。

至於龍隊另外一名左投張景淯狀況，葉君璋直言，張景淯的控球狀況來自於心態，給自己壓力蠻多的，可能沒辦法接受稍微投不好，只要投不好，容易給自己更大的壓力，反而又更投不好，目前會讓張景淯持續在二軍出賽，看什麼時候有辦法調整好，就有機會回到一軍。

張景淯目前為止本季在二軍6場出賽，總計投4.2局失掉6分（4分責失分），戰績1勝1敗，防禦率7.71。