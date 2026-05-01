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中職／反覆看以前「瀟灑」的影片 王柏融：現在搞不好是全新的自己
台鋼雄鷹隊「大王」王柏融今年開季前21場出賽敲出4發全壘打，在4月29日達成中職生涯百轟里程碑，花11年完成從「1到100」的過程，他說：「不管幾轟，當下開心完，新的一天又要面對新的挑戰。」
王柏融在2015年加入中職後，只用4個球季累積86轟，在棒壇掀起「大王旋風」，之後旅日發展，2024年回到中職，過去2年仍在找回最好的打擊感覺，而今年王柏融轉換心態，抱持著每天「開開心心去打一場球」的心態，也逐漸讓大家看見他巔峰時期的樣貌。
王柏融今年開季的打擊表現，無論是他昔日在Lamigo桃猿隊的總教練、現任雄鷹教頭洪一中，甚至是過去他在火腿隊時的監督栗山英樹都認為，已慢慢看到王柏融找回過去的揮棒、展現出自己的優點。
王柏融指出，自己一直以來做的事情都沒有太大的變化，努力在場上把自己的價值打出來，他也坦言，會時常回過自己過往的打擊影片，「每天都在想，影片也每天都在看，反覆去看以前瀟灑的影片，告訴自己以前是以前，現在搞不好是全新的自己。」
生涯第1轟到第100轟，歷經Lamigo桃猿隊到如今的台鋼雄鷹，不變的是總教練都為洪一中，王柏融說：「從1到100都有他，跟他一起能擊出到100轟，很想跟他分享喜悅。」今天台鋼賽前替他舉辦的百轟慶祝儀式，洪總也上場獻花祝福。
這一路來的職棒生涯歷經起起伏伏，王柏融雖沒多描述過程的甘苦，但他坦言，能回到自己熟悉的國家，有家鄉球迷們的支持，都讓自己更加自在，「謝謝大家的熱情和支持，一直以來大家不離不棄，很感謝這些球迷。」
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