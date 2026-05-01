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中職／范國宸二度奪單月MVP 近況下滑設法做好可掌握的事

中央社／ 台北1日電
中職富邦悍將野手范國宸（圖）開季至今，出賽維持好手感，3、4月總計20場出賽，敲出24支安打包括5發全壘打，貢獻15分打點，打擊率3成38，拿下3、4月打擊MVP。圖／富邦悍將提供
中職富邦悍將野手范國宸（圖）開季至今，出賽維持好手感，3、4月總計20場出賽，敲出24支安打包括5發全壘打，貢獻15分打點，打擊率3成38，拿下3、4月打擊MVP。圖／富邦悍將提供

中職富邦悍將隊野手范國宸開季維持好狀況，生涯第二度拿下單月打者MVP，范國宸表示，整月維持高峰不容易，近幾場狀況有點下滑，教練有協助調整，想辦法做好目前可掌握的事情。

悍將野手范國宸開季到目前為止，出賽維持好手感，3、4月總計20場出賽，敲出24支安打包括5發全壘打，貢獻15分打點、打擊率3成38，拿下3、4月打擊MVP，也是繼2022年6月後，再度拿下中職單月打者MVP。

范國宸清楚記得前一次拿下單月MVP的時間，他笑說想要整個月維持高峰很不容易，2022年那次印象更深的原因是加上有疫情，隨時可能遇到延賽、停賽狀況，所以更深刻。

范國宸表示，從休賽季準備、銜接春訓，想辦法更新自己、維持好的狀況，才有機會開季有好的表現；但5月又是新的月份，不管個人還是球隊都要繼續加油。

范國宸近幾場比賽狀況有點下滑，他表示，教練有協助技術上調整，自己也額外做了很多功課，棒球本來就是高失敗率運動；教練也有提醒，前面有累積好的成績，不用因為幾場表現太過著急，也不須做超越自己能力可以做的事情。

范國宸表示，想要維持一整年好表現，要下很大功夫，現在讓想法單純一點，掌握可以掌握的事情，主軸還是希望球隊可以贏球，看上場可以用什麼方面幫助球隊。

中職 范國宸

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