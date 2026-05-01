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中職／石梓霖降二軍因疲勞控管 威戈神手部不適等報告評估

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊菜鳥投手石梓霖下二軍。 陳宛晶
富邦悍將隊菜鳥投手石梓霖下二軍。 陳宛晶

富邦悍將隊菜鳥投手石梓霖4月28日第九局登板演出三上三下，守護球隊勝利，昨天被降下二軍引起球迷好奇，投手教練許銘傑指出，是因手部有一些疲勞，「 畢竟今年有幫他設定一些目標（局數），最近比較頻繁出賽，想說讓他暫時先休息一下，好好休息再回來。」

石梓霖為去年悍將第三指名，進入開季名單，目前出賽7場、8.2局，主要任務為長中繼，投出不俗內容。這回下放二軍，許銘傑指出：「純粹是手有一些疲勞，所以讓他先休息一下。」

石梓霖4月19、26日在領先局面登板，呈現出比較不安的內容，再到28日把關6：0領先回穩，許銘傑也提到，石梓霖的上一場出賽，有改善先前比較不好的狀況，「藉此也告訴選手，幫他設定長局數，不只是會投輸的比賽，贏的比賽也會找機會給他經驗，他在贏的和輸的比賽中間表現比較有落差，上一場可能是自己的反省或學長的教導，就有恢復到原本的他。」

悍將洋投威戈神開季先發3場，防禦率高達6.92，4月13日降下二軍，目前尚無歸期，許銘傑也透露近況，他因手部不舒服、手肘有發炎狀況，目前先等報告出來再評估。

許銘傑 中職 富邦悍將

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