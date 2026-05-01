中職／雄鷹捕手劉時豪先隨一軍觀察 跑步未到百分百

中華職棒台鋼雄鷹隊捕手劉時豪日前因跑壘受傷下二軍，近期開始跟隨一軍行動，不過因跑步狀態還未回到百分百，歸隊時間表暫時無法出爐。

劉時豪是在4月17日比賽時拉到大腿後側，隔天下放二軍休養，近期在4月28、29日開始於二軍出賽，包含擔任捕手，攻守兩端都已能夠比賽，不過劉時豪今天賽前受訪時表示，跑步方面還要保守一點，目前收到指令是先在一軍隨隊。

雄鷹捕手教練凃壯勳指出，因近期二軍賽程剛好在北部，一軍也在北部比賽，因此請劉時豪隨隊觀察狀況，技術上沒問題，但跑步上還差衝刺，可能還是要透過二軍比賽追蹤，「這方面都跟總教練（洪一中）回報，最終決定以總教練為主。」

雄鷹今年張肇元、劉時豪2位較具經驗的捕手相繼受傷，凃壯勳也談到，目前一軍3位捕手陳世嘉、吳柏萱、吳明鴻，鼓勵他們現在正是好時機，「機會來了，能不能表現給總教練看。」