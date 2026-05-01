快訊

賴總統稱逐顆檢查進口馬鈴薯 陳菁徽：邊境人員拳頭都硬了

王月昏迷開顱保命…淚謝醫師「把我留在人間」 手術細節曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／雄鷹捕手劉時豪先隨一軍觀察 跑步未到百分百

中央社／ 台北1日電
台鋼雄鷹隊捕手劉時豪。中央社
台鋼雄鷹隊捕手劉時豪。中央社

中華職棒台鋼雄鷹隊捕手劉時豪日前因跑壘受傷下二軍，近期開始跟隨一軍行動，不過因跑步狀態還未回到百分百，歸隊時間表暫時無法出爐。

劉時豪是在4月17日比賽時拉到大腿後側，隔天下放二軍休養，近期在4月28、29日開始於二軍出賽，包含擔任捕手，攻守兩端都已能夠比賽，不過劉時豪今天賽前受訪時表示，跑步方面還要保守一點，目前收到指令是先在一軍隨隊。

雄鷹捕手教練凃壯勳指出，因近期二軍賽程剛好在北部，一軍也在北部比賽，因此請劉時豪隨隊觀察狀況，技術上沒問題，但跑步上還差衝刺，可能還是要透過二軍比賽追蹤，「這方面都跟總教練（洪一中）回報，最終決定以總教練為主。」

雄鷹今年張肇元、劉時豪2位較具經驗的捕手相繼受傷，凃壯勳也談到，目前一軍3位捕手陳世嘉、吳柏萱、吳明鴻，鼓勵他們現在正是好時機，「機會來了，能不能表現給總教練看。」

劉時豪 台鋼雄鷹 台鋼

延伸閱讀

中職／詹子賢自打球腳踝腫脹下二軍 曾頌恩重返一軍

中職／戴培峰專屬席位緊貼的山哲也 吸收更多場上細節

中職／王維中左鼠蹊不舒服待評估 球速沒發揮須找問題點

中職／王苡丞內外兼修方便調度 後藤光尊讚傳球能力好

相關新聞

影／「柏融，最近好嗎？」 栗山英樹錄製影片恭喜王柏融達成百轟

台鋼雄鷹「大王」王柏融在4月29日達成中職生涯百轟里程碑，球團今天賽前在台北大巨蛋替他舉行慶祝儀式，日職火腿隊首席棒球總管（CBO）栗山英樹也特地錄製影片，為昔日子弟兵送上祝福，「真的非常恭喜你！」

中職／反覆看以前「瀟灑」的影片 王柏融：現在搞不好是全新的自己

台鋼雄鷹隊「大王」王柏融今年開季前21場出賽敲出4發全壘打，在4月29日達成中職生涯百轟里程碑，花11年完成從「1到100」的過程，他說：「不管幾轟，當下開心完，新的一天又要面對新的挑戰。」

中職／成王柏融百轟「背景」 陳品宏連兩戰70球後挨轟原因不同

富邦悍將隊投手陳品宏前役成為王柏融生涯百轟的苦主，賽後收到很多大學同學捎來的訊息，虧他成為百轟的「背景」；回顧兩場都在用球數70球後挨轟，陳品宏點出不同癥結，李勛傑的三分砲是自己主導配球下的結果，至於

日職／古林睿煬本季一軍初先發 2日主場出戰歐力士「勇敢對決」

日職火腿隊台灣投手古林睿煬日前降二軍調整回先發角色，明天將重返一軍迎接本季初先發，在台灣時間下午一點於主場Es Con Field出戰歐力士隊，古林睿煬表示，會勇敢與打者對決。

中職／統一獅X屎蛋唐尼醜萌登場 台南在地插畫家是鋼鐵獅迷

統一獅隊「TONY STAN汪汪萊」主題日恰逢連假期間，吸引許多來自各地的球迷，球團不僅安排許多相關活動和吸睛贈品，更規畫特殊的寵物席，讓球迷有機會帶著毛小孩進場同樂。

中職／悍將王偉軒赴日訓練增加卡特球 再上一軍心態不同

中職富邦悍將投手王偉軒休賽季赴日本訓練收穫多，還意外多練成卡特球；王偉軒表示，去年投球有點鑽牛角尖，今年心態、技術上都做...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。