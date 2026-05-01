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影／「柏融，最近好嗎？」 栗山英樹錄製影片恭喜王柏融達成百轟

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
王柏融生涯百轟頒獎儀式，台鋼雄鷹總教練洪一中（左起）、台鋼雄鷹董事長王烔棻、王柏融、台鋼雄鷹客座教練林仲秋。記者陳正興／攝影
王柏融生涯百轟頒獎儀式，台鋼雄鷹總教練洪一中（左起）、台鋼雄鷹董事長王烔棻、王柏融、台鋼雄鷹客座教練林仲秋。記者陳正興／攝影

台鋼雄鷹「大王」王柏融在4月29日達成中職生涯百轟里程碑，球團今天賽前在台北大巨蛋替他舉行慶祝儀式，日職火腿隊首席棒球總管（CBO）栗山英樹也特地錄製影片，為昔日子弟兵送上祝福，「真的非常恭喜你！」

「柏融，最近好嗎？」過去王柏融效力於火腿時的總教練栗山英樹，透過影片滿面笑容地向王柏融問好，恭喜王柏融達成中職生涯百轟，也持續關心王柏融本季的好狀況。

栗山英樹提到，有從岩本賢一（火腿球團統轄本部副本部長兼國際部長）那邊聽說，「今年你的打擊方式，已經回到你狀態最好的時候，你沒有刻意大力揮棒，而是用更簡單的方式去掌握球，把球打得又遠又扎實，可以說今年的揮棒展現出了真正屬於柏融的優點。」

栗山英樹對這位台灣強打也有信心，認為他能靠著自己的技術持續累積全壘打，「這只是個里程碑，接下來不管你能把紀錄推到哪裡，我們都會一直為你加油，請繼續努力。」栗山英樹也和王柏融相約，「期待下次再見。」

王柏融向現場球迷表示，「感謝球團為我舉辦頒獎儀式，更感謝一直以來支持我的球迷，謝謝你們！一百轟只是一個里程碑、是一個逗號，未來還有很多比賽，我會繼續努力。」球團也邀請中職首位達成百轟的本土打者、台鋼客座教練林仲秋驚喜現身祝福。

台鋼雄鷹總教練洪一中（右）獻花恭喜王柏融達成百轟。記者陳正興／攝影
台鋼雄鷹總教練洪一中（右）獻花恭喜王柏融達成百轟。記者陳正興／攝影

王柏融與台鋼雄鷹客座教練林仲秋（左）互動。記者陳正興／攝影
王柏融與台鋼雄鷹客座教練林仲秋（左）互動。記者陳正興／攝影

台鋼雄鷹客座教練林仲秋現身恭喜王柏融達成百轟。記者陳正興／攝影
台鋼雄鷹客座教練林仲秋現身恭喜王柏融達成百轟。記者陳正興／攝影

台鋼 王柏融 栗山英樹

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