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影／「柏融，最近好嗎？」 栗山英樹錄製影片恭喜王柏融達成百轟
台鋼雄鷹「大王」王柏融在4月29日達成中職生涯百轟里程碑，球團今天賽前在台北大巨蛋替他舉行慶祝儀式，日職火腿隊首席棒球總管（CBO）栗山英樹也特地錄製影片，為昔日子弟兵送上祝福，「真的非常恭喜你！」
「柏融，最近好嗎？」過去王柏融效力於火腿時的總教練栗山英樹，透過影片滿面笑容地向王柏融問好，恭喜王柏融達成中職生涯百轟，也持續關心王柏融本季的好狀況。
栗山英樹提到，有從岩本賢一（火腿球團統轄本部副本部長兼國際部長）那邊聽說，「今年你的打擊方式，已經回到你狀態最好的時候，你沒有刻意大力揮棒，而是用更簡單的方式去掌握球，把球打得又遠又扎實，可以說今年的揮棒展現出了真正屬於柏融的優點。」
栗山英樹對這位台灣強打也有信心，認為他能靠著自己的技術持續累積全壘打，「這只是個里程碑，接下來不管你能把紀錄推到哪裡，我們都會一直為你加油，請繼續努力。」栗山英樹也和王柏融相約，「期待下次再見。」
王柏融向現場球迷表示，「感謝球團為我舉辦頒獎儀式，更感謝一直以來支持我的球迷，謝謝你們！一百轟只是一個里程碑、是一個逗號，未來還有很多比賽，我會繼續努力。」球團也邀請中職首位達成百轟的本土打者、台鋼客座教練林仲秋驚喜現身祝福。
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