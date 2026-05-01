中職／成王柏融百轟「背景」 陳品宏連兩戰70球後挨轟原因不同

富邦悍將隊投手陳品宏前役成為王柏融生涯百轟的苦主，賽後收到很多大學同學捎來的訊息，虧他成為百轟的「背景」；回顧兩場都在用球數70球後挨轟，陳品宏點出不同癥結，李勛傑的三分砲是自己主導配球下的結果，至於王柏融的全壘打，他坦言：「是真的沒有力量了。」

陳品宏4月21日面對樂天桃猿隊前6局仍是無失分好投，直到第7局、全場第71球被李勛傑敲出逆轉三分砲；29日面對台鋼雄鷹隊，則在第六局、他的第72球挨轟，造就王柏融生涯百轟。

回顧這兩發不約而同在70球後遭到狙擊的全壘打，21日之戰因為第7局突然更換捕手就挨轟掀起熱議，但陳品宏特地澄清：「是我自己主導配球，所以是我自己的問題。」至於王柏融的全壘打，陳品宏說：「因為也是第一次遇到下雨延那麼久，丟球數量也比平常來得多，是真的沒有力量了，比較可惜一點。」

該役因雨從表定晚上6點半延後到8點才開打，陳品宏也是第一次碰到延後那麼久，學長和教練都提醒他要注意保暖、不要讓身體冷掉，心態也要隨時武裝好。

陳品宏先發3場，搭配捕手都是張進德，被問到原因，他笑說：「好問題，我也不太知道。」他指出，張進德平常就常與他溝通、了解近況，比賽當天也會問他今天哪個球種特別好，或是有沒有對哪位打者特別想丟的球，「如果我沒有想法，學長也會給我很多意見，讓我去嘗試。」他也提到來自阿德滿滿的情緒價值，「他比較會用肢體語言來告訴我『相信他』，讓我知道，你丟出來的球，我都可以接得好，我會盡全力幫助你。」