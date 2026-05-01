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中職／詹子賢自打球腳踝腫脹下二軍 曾頌恩重返一軍
中信兄弟隊近期3連不勝，今天作客台北大巨蛋與台鋼雄鷹隊展開3連戰，外野手曾頌恩重返一軍，昨天被自打擊中腳踝的詹子賢因傷勢腫脹下二軍休息，總教練平野惠一表示，希望在10天期滿後就能回到一軍。
近況不佳的中信兄弟昨天輸球還折兵，詹子賢在5局下因自打球受傷退場，今天球隊北上大巨蛋展開客場賽事，詹子賢沒有現身，平野惠一表示，他被擊中的地方腫得滿嚴重，評估過後，與台鋼這3場系列賽都沒辦法出賽，也希望10天後就能把他拉上來。
今天兄弟做出人員異動，將詹子賢降二軍，曾頌恩升上一軍，並且被排為先發第6棒、左外野手，右外野手則是排上張仁偉，主戰游擊手江坤宇也回到先發陣容中。
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