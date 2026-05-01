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中職／江南大叔PSY睽違12年再來台 加入兄弟棒球音樂祭

中央社／ 台北1日電
PSY率領堅強陣容現身大巨蛋演出。圖／希林國際提供 李姿瑩
PSY率領堅強陣容現身大巨蛋演出。圖／希林國際提供 李姿瑩

中信兄弟球團今天宣布，邀請憑藉一曲「江南 Style」席捲全球的韓國巨星PSY來台，參加「CHANNEL B 棒球音樂祭」，將於5月23日在台北大巨蛋演出。

過去2年中信兄弟球團舉辦的K歌主題日，從2024年的泫雅，到2025年的ITZY與SUPER JUNIOR-D&E，每一屆皆引發搶票熱潮，今年更邀請到PSY睽違12年後再度來到台灣。

今年音樂祭首日5月22日將由韓國嘻哈超新星男團LNGSHOT領銜開唱，並搭配實力派創作歌手派偉俊點燃氣氛；5月23日除PSY的演出外，還包含新世代女團KiiiKiii與香港潮流歌手Tyson Yoshi接力登場；5月24日則由鐵肺歌后Ailee與大勢男團RIIZE帶來精彩演出，擅長復古流行曲風的icyball冰球樂團也將登台。

中信兄弟球團表示，此次音響與視覺享受將進化至前所未有的層次，不論球迷坐在場館哪一個角落，都能在最頂級的環繞音場中，享有極致的視聽饗宴。

PSY率領堅強陣容現身大巨蛋演出。圖／希林國際提供 李姿瑩
PSY率領堅強陣容現身大巨蛋演出。圖／希林國際提供 李姿瑩

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