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日職／二軍之旅充電完畢！徐若熙預計4日回歸前線對戰西武
效力軟銀鷹隊的台灣投手徐若熙，回歸一軍時間預計將是5月4日，為面對西武獅隊的3連戰打頭陣，有機會再次與林安可正面過招。
徐若熙的前一場出賽在4月17日面對歐力士隊，先發1.2局被敲包括2轟在內的6安打，慘失7分都是責失分，賽後防禦率暴漲到4.91，隔天降下二軍。
徐若熙最快可重新登錄一軍的時間是28日，目前時間已到，根據日本媒體Sponichi Annex報導，徐若熙預計在5月4日回歸一軍面對西武，挑戰第2勝。
軟銀投手教練倉野信次表示，這次安排徐若熙下二軍，目的是希望讓他的身心都好好休息恢復。徐若熙則說：「我已經做好準備，這段時間有好好休息，現在狀態很好。」
徐若熙曾在4月8日面對西武先發7局失1分，但好投並未獲得火力支援，最終悲情承擔敗投，該役與林安可對戰3打席被敲1支安打。
《獅王背後的故事》
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