快訊

市場棄TACO改吃Nacho？克魯曼：伊朗戰爭將以這種「無協議」收場

與美國務卿魯比歐通話 王毅：台灣問題是中美關係的最大風險點

聽新聞
0:00 / 0:00

全障運聖火引燃 LINE傳聖火抽黃金 5/1起全民動起來

聯合報／ 記者江婉儀王慧瑛／新北即時報導
2026全障運聖火傳遞給明德高中聖火隊，5月1日LINE傳聖火也將啟動。圖／新北市體育局提供
2026全障運聖火傳遞給明德高中聖火隊，5月1日LINE傳聖火也將啟動。圖／新北市體育局提供

2026年全國身心障礙國民運動會5月23日至26日將在新北盛大登場，象徵賽會精神的聖火取火儀式今晚在八里婚紗廣場舉行，遠眺北灣新地標「淡江大橋」，讓聖火結合自然景致與城市意象。新北市長侯友宜、運動部主秘林佩君與東京聽奧掌旗官網球國手鄒少宇、2024年全障運桌球男雙金牌王浩昕等一同引燃聖火，為賽會揭開序曲。

侯友宜表示，全障運5月23日至26日在新北市盛大登場，聖火取火儀式，不僅象徵賽會序幕的開啟，更代表著希望、勇氣與夢想，將從新北出發，傳遞到全國各地。

侯友宜談到，此次選在八里婚紗廣場舉行聖火取火儀式，遠眺北台灣新地標「淡江大橋」，讓聖火結合自然景觀與城市意象的場域中點燃，別具意義。當火焰燃起，不僅照亮現場，更象徵著每一名選手在賽場上不畏挑戰、勇往直前精神，也呈現全障運承載的價值與信念正式啟航。

體育局表示，全障運聖火引火代表選手為東京聽奧掌旗官網球國手鄒少宇、2024年全障運桌球男雙金牌王浩昕，侯市長、運動部主秘林佩君一同取聖火，傳遞給明德高中聖火隊，隨著火焰點燃，象徵希望與夢想自新北啟航，光芒映照河岸與壯闊的淡江大橋，結合自然景觀與城市地標的場域設計，不僅展現新北多元地景之美，更讓聖火在最具地方意象的舞台上點亮，為賽會揭開序幕。

賽會推出「網路聖火傳遞」為全障運首創，號召全台民眾參加「AI火炬手」及「LINE傳聖火抽黃金」的活動，每個人都能化身為網路火炬手。賽會攜手85度C推「LINE傳聖火抽黃金」活動，5月1日至5月22日，民眾只要在體育局官方LINE點選活動，就能揪親朋好友組隊，5人1隊即可在全台指定打卡點接力打卡，有機會抽馬年紀念黃金、MacBook Air、飯店餐券、超商禮券等禮物。

新北市長侯友宜、運動部主秘林佩君與賽會贊助商代表今晚一同引燃2026年全障運聖火。圖／新北市體育局提供
新北市長侯友宜、運動部主秘林佩君與賽會贊助商代表今晚一同引燃2026年全障運聖火。圖／新北市體育局提供

2026全障運聖火今晚在新北八里點燃。圖／新北市體育局提供
2026全障運聖火今晚在新北八里點燃。圖／新北市體育局提供

2026全障運聖火燃起，展現選手不畏挑戰勇往直前精神。圖／新北市體育局提供
2026全障運聖火燃起，展現選手不畏挑戰勇往直前精神。圖／新北市體育局提供

金牌 LINE 新北

延伸閱讀

115年新北市全障運聖火引燃八里登場 淡江大橋映照希望啟航

淡江大橋為通車提前暖身　民眾有機會來場上橋野餐體驗！

新北淡江大橋健行 十萬民眾來瞧橋

中央地方攜手 淡江大橋通車活動三週精彩不斷

相關新聞

中職／曾家輝奪生涯首場先發勝 兄弟全場僅1安還「誤」事不敵桃猿

樂天桃猿隊本周作客台中洲際棒球場面對中信兄弟，今天第二場比賽，猿隊本土投手曾家輝繳出5局失1分的表現，全場4投只讓兄弟敲出1支安打，猿隊打線則是在4局上靠著連續攻勢和兄弟外野要命失誤，單局進帳3分致勝

日職／西武延長賽遭火腿逆轉 林安可系列賽10打數沒安打

日職西武隊今天在主場對上火腿隊，林安可擔任先發第5棒、左外野手，但3打席都擊出飛球出局，連續3場比賽無安打，7局上就被換下場休息。火腿隊則在8局上先將比數扳平，延長賽11局上靠野村佑希敲出致勝安打，終

中職／戴培峰專屬席位緊貼的山哲也 吸收更多場上細節

在新莊棒球場富邦悍將隊休息區，捕手戴培峰有個專屬座位，坐在捕手教練的山哲也身旁，聽他分析場上變化，在日籍教練耳提面命下，...

日職／DAZN解鎖日登場！5月2日日本職棒免費看

DAZN Taiwan宣布「DAZN解鎖日」活動，5月2日首場免費賽事由北海道日本火腿鬥士對戰歐力士猛牛，台灣投手古林睿煬有望復出。球迷只需註冊DAZN，即可隨時觀看賽事並參與獨家互動體驗FanZon

中職／獅隊與三麗鷗再次攜手 Hello Kitty等6角色現身大巨蛋夏日尋寶

統一7-ELEVEN獅將在6月5日至7日前進台北大巨蛋，是獅隊本季首度於大台北地區擔任主場，今年將再次與三麗鷗合作，推出全新主題活動SANRIO CHARACTERS x UNILIONS Treas

中職／韓籍啦啦隊Mingo獲王柏融3顆愛心 網：安芝儇你輸了

台鋼雄鷹隊「大王」王柏融昨天敲出中職生涯百轟，幫助雄鷹以5：1擊敗富邦悍將隊，結束4連敗。賽後雄鷹韓籍啦啦隊Mingo（朴旻曙）用中文恭喜王柏融，獲得王柏融3顆愛心回應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。