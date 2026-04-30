日職／西武延長賽遭火腿逆轉 林安可系列賽10打數沒安打

日職西武隊今天在主場對上火腿隊，林安可擔任先發第5棒、左外野手，但3打席都擊出飛球出局，連續3場比賽無安打，7局上就被換下場休息。火腿隊則在8局上先將比數扳平，延長賽11局上靠野村佑希敲出致勝安打，終場以3：2逆轉西武收下勝利。

林安可對上火腿隊系列賽連3場先發上陣，但打擊熄火，今天對戰火腿隊王牌投手伊藤大海，首打席抓第一球攻擊，打成游擊方向飛球出局，之後西武靠龍澤夏央的適時安打先敲回1：0領先。4局下林安可同樣是該局首名打者，揮出右外野方向的飛球出局。

6局下西武長谷川信哉率先上場，砲轟伊藤大海，敲出左外野方向的陽春全壘打，打下球隊第2分，之後卡納里歐（Alexander Canario） 也敲出安打，林安可在1出局二壘有人時上場，揮出左外野飛球出局，沒能替球隊再添分數。

林安可前3打席沒能擊出安打，7局上西武隊守備大搬風，將源田壯涼換上場守游擊，林安可退場休息，原本鎮守中外野的茶野篤政移防左外野。

林安可此戰3支0，近3場比賽對火腿合計10打數無安打，打擊率2成11。

西武隊先發投手隅田知一郎前7局無失分，投到8局上失分退場，讓火腿隊追平比數，此戰留下先發7.1局失2分的表現，用112球，送出9次三振。火腿隊伊藤大海則是先發7局用112球，被敲7安，有7次三振，失2分（1分責失），兩人皆無關勝敗。

兩隊維持2：2的平手僵局一路鏖戰到延長賽，11局上火腿隊野村佑希在一、三壘有人時，從羽田慎之介手中敲安打回超前分，打下此戰勝利打點，幫助火腿隊以3：2逆轉勝出。