中職／曾家輝奪生涯首場先發勝 兄弟全場僅1安還「誤」事不敵桃猿

樂天桃猿隊本周作客台中洲際棒球場面對中信兄弟，今天第二場比賽，猿隊本土投手曾家輝繳出5局失1分的表現，全場4投只讓兄弟敲出1支安打，猿隊打線則是在4局上靠著連續攻勢和兄弟外野要命失誤，單局進帳3分致勝，終場猿隊以3：1勝出。

樂天桃猿隊今天排出本土投手曾家輝登板，2局上控球出現亂流，先保送首名打者陳俊秀，再對許基宏投出觸身球，2出局後被高宇杰敲出安打失1分，之後就回穩，全場沒再讓兄弟踏上壘包，3局起讓兄弟打者21上21下。

猿隊打線則是在4局上攻破兄弟王牌羅戈，陳晨威安打後連續發動2次盜壘攻佔三壘，林智平揮出安打先替球隊追平比數，劉子杰接著擊出內野安打形成一、二壘有人，2出局後李勛傑敲右外野安打，同時右外野手李聖裕發生失誤，猿隊一舉跑回2分，單局進帳3分致勝。

曾家輝今天主投5局用79球，僅被擊出1支安打，有1次四壞球保送和1次觸身球保送，送出4次三振，失1分，隊友們也合力替他守住局面，林子崴中繼2局、陳冠宇及朱承洋各投1局都沒有被擊出安打。

曾家輝在本季第4場先發勝場開張，也是他生涯首場先發勝；生涯首勝則是於2024年10月11日對上獅隊中繼5局無失分。

兄弟羅戈此戰先發7局，用94球有70顆好球，被揮出6支安打，其中有4安集中在第4局，另有1次保送，送出5次三振，失3分（2分自責分），吞下本季第4敗。羅戈開季至今6場出賽有5場是優質先發，戰績1勝4敗，防禦率3.50。