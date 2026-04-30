快訊

女大生涉追撞女警致死持續神隱挨轟 崑山科大今發聲明

9刀刺殺技術長…雲云前董座曾志新殺人判決出爐 聽判後面無表情

川普不打也能贏伊朗？CNN：海上封鎖能否逼降 兩大關鍵定成敗

聽新聞
0:00 / 0:00

足球／台灣足球發展獲肯定 FIFA主席承諾世界盃後訪台

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華民國足球協會理事長張璨（右四）與FIFA主席英凡提諾（左三）等人會面。圖／中華足球協會提供
中華民國足球協會理事長張璨（右四）與FIFA主席英凡提諾（左三）等人會面。圖／中華足球協會提供

中華民國足球協會理事長張璨近日率團出席於加拿大溫哥華舉行的第76屆國際足球總會（FIFA）會員大會，並在會議期間與FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）及秘書長格拉夫斯特羅姆（Mattias Grafström）進行正式一對一會談，英凡提諾當場承諾全力支持台灣足球各項發展計畫，並宣布將於今年世界盃結束後親自訪台，目標是讓足球成為台灣第一大運動，為台灣足球國際化進程寫下重要里程碑。

會談中，張璨詳細介紹中華足協所擬定的台灣足球全方位發展藍圖，涵蓋「菁英計畫2.0」、企業甲級與木蘭聯賽升級、女子足球推廣，以及國家訓練中心建設等核心戰略方向。其中備受矚目的，是針對台灣青少年足球根基的全新布局，整合既有聯賽資源與地方俱樂部能量，辦理各項比賽，共同打造TYLU13、U11、U9三級菁英梯隊體系，從最小年齡層開始系統性培育，給予最完整的資源與最深度的栽培，為台灣足球奠定紮實的人才基石。

英凡提諾對TYL菁英梯隊計畫與菁英計畫2.0展現高度興趣，當場表示可透過專案方式提供FIFA直接支持，並就資源協助及未來合作模式進行具體討論。FIFA方面亦特別強調，穩定健全的協會治理是推動各項發展計畫的核心基礎，將透過制度強化與長期規畫，協助台灣足球建立可持續發展的生態系。

此次隨團出席的副理事長王筱薰指出，上一次中華足協理事長拜會FIFA理事長已是七年前，兩次會談他均親自參與籌備與討論。前任理事長邱義仁當年獲得FIFA主席的肯定與支持，此次張璨同樣贏得英凡提諾的高度肯定。

王筱薰強調，「跨越七年、兩任領導人，台灣足球在FIFA心中始終占有一席之地。英凡提諾此次特別認真聆聽我們的具體規畫，展現出對台灣足球的真誠承諾，這對我們來說意義格外深遠。」

張璨對此次會談成果表達高度感謝，他表示，「能在FIFA會員大會這個最重要的國際足球舞台上，與FIFA主席進行面對面的深度對話，本身就是台灣足球被國際看見的象徵。感謝FIFA對我們發展方向的支持與肯定，足協將全力整合各界資源，從基層梯隊的扎根培育到頂層聯賽的品質提升，一步一步為台灣足球創造真正的改變。」

加拿大 中華足協 足球

延伸閱讀

世足賽／挑釁時掩嘴、不服裁判擅離場 FIFA世界盃紅牌新規

誰還看得起美加墨世界盃？當球賽門票成為華爾街炒作的金融資產

Volkswagen 台灣福斯汽車投入足球發展　北投足球運動場完成草地升級工程

HUBLOT×歐足總歐洲聯賽 全新限量計時表 暗藏榮耀獎盃

相關新聞

中職／韓籍啦啦隊Mingo獲王柏融3顆愛心 網：安芝儇你輸了

台鋼雄鷹隊「大王」王柏融昨天敲出中職生涯百轟，幫助雄鷹以5：1擊敗富邦悍將隊，結束4連敗。賽後雄鷹韓籍啦啦隊Mingo（朴旻曙）用中文恭喜王柏融，獲得王柏融3顆愛心回應。

棒球／當費爾柴德最強後盾 愛妻漢娜十年陪伴見證夢想成真

陪伴費爾柴德超過十年，妻子韓納作為他的最強後盾，一路見證從大學到大聯盟之路。她接受中央社記者訪問，談到棒球經典賽時台灣球迷...

足球／台灣足球發展獲肯定 FIFA主席承諾世界盃後訪台

中華民國足球協會理事長張璨近日率團出席於加拿大溫哥華舉行的第76屆國際足球總會（FIFA）會員大會，並在會議期間與FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）及秘書長格拉夫斯特羅姆（Mat

中職／戴培峰專屬席位緊貼的山哲也 吸收更多場上細節

在新莊棒球場富邦悍將隊休息區，捕手戴培峰有個專屬座位，坐在捕手教練的山哲也身旁，聽他分析場上變化，在日籍教練耳提面命下，...

日職／DAZN解鎖日登場！5月2日日本職棒免費看

DAZN Taiwan宣布「DAZN解鎖日」活動，5月2日首場免費賽事由北海道日本火腿鬥士對戰歐力士猛牛，台灣投手古林睿煬有望復出。球迷只需註冊DAZN，即可隨時觀看賽事並參與獨家互動體驗FanZon

中職／獅隊與三麗鷗再次攜手 Hello Kitty等6角色現身大巨蛋夏日尋寶

統一7-ELEVEN獅將在6月5日至7日前進台北大巨蛋，是獅隊本季首度於大台北地區擔任主場，今年將再次與三麗鷗合作，推出全新主題活動SANRIO CHARACTERS x UNILIONS Treas

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。