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中職／戴培峰專屬席位緊貼的山哲也 吸收更多場上細節

中央社／ 台北30日電
富邦悍將捕手戴培峰。 聯合報系資料照
富邦悍將捕手戴培峰。 聯合報系資料照

在新莊棒球場富邦悍將隊休息區，捕手戴培峰有個專屬座位，坐在捕手教練的山哲也身旁，聽他分析場上變化，在日籍教練耳提面命下，戴培峰如海綿般吸收過去未察覺的微觀細節。

戴培峰去年在中華職棒先發蹲捕出賽時，球隊的勝率僅3成47，低於球隊整季戰績的3成83，然而今年開季至今，悍將20場打完勝率是5成整，戴培峰先發時則是6成36，雖還是小樣本，但也稍微看見改變。

「前幾年，身為一個捕手，我會很希望可以幫助球隊。」戴培峰接受中央社記者訪問時談到，對於過去自己蹲捕時戰績不佳很有感觸，「我覺得捕手如果可以幫助球隊贏球，會是一個非常重要的事情。」

雖然今年目前看起來不錯，但戴培峰強調，是球隊整體都向上提升，「不是我變得特別好。」配球策略也是大家一起討論出來，「不是說我蹲，比賽就會贏。」

今年悍將找來日本籍教練的山哲也指導捕手群，戴培峰認為，不同教練有不同指導模式，的山哲也的方式是，賽前共同討論出配球方向，所有捕手一起執行，無論結果好壞，先做了再去檢討。

戴培峰拿出密密麻麻的球隊賽前行程分享，「所以像我們每天練習前，捕手會先開1小時的會，檢討上一場缺失，再來才是中繼、先發投手的（投球策略）會議。」

戴培峰先發的時候，的山哲也會在場邊隨時喊話提醒，沒先發的時候，的山哲也指定他坐在旁邊，針對場上狀況隨時解析。戴培峰坦言獲益良多，關注到過去沒注意的細節，例如光是面對打者的第1球在不同狀況要注意什麼，「他可以列個20幾條」，或是打者的眼神、站位等等，「我才覺得，原來當捕手是要這樣子看的。」

不過，最近這個場邊專屬指導席換人，戴培峰笑說，現在是19歲捕手張育豪坐在的山哲也旁邊，「因為他最菜。」但等張育豪吸收完經驗回到二軍，「就要換我回去了。」

中央社 棒球 戴培峰

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