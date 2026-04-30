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日職／DAZN解鎖日登場！5月2日日本職棒免費看

聯合新聞網／ 綜合報導
DAZN解鎖日登場！5月2日日本職棒免費看。 DAZNTaiwan提供
DAZN解鎖日登場！5月2日日本職棒免費看。 DAZNTaiwan提供

全球領先運動娛樂串流平台DAZN Taiwan宣布推出「DAZN解鎖日」活動，主打「註冊即解鎖、單場免費看」，邀請全台球迷輕鬆加入棒球盛宴。首場解鎖賽事將於5月2日中午一點登場，由北海道日本火腿鬥士對決歐力士猛牛，備受關注的台灣投手古林睿煬有望重返一軍舞台，是否登板仍待觀察，也讓本場賽事更添期待與話題。球迷只需下載並註冊DAZN 串流平台，即可透過電視、手機、平板等各式裝置隨時隨地、想看就看，全面開啟零距離觀賽體驗，同時也有機會體驗DAZN獨家互動服務「FanZone」，讓觀賽更有參與感與臨場感。

DAZN全年轉播數千場運動賽事，涵蓋日本職棒與中華職棒以及許多國際賽事，持續為球迷打造完整且優質的觀賽體驗。近年隨著台灣選手旅日發展，「台灣囡仔拚日職」已成為球迷關注焦點，包括古林睿煬、孫易磊、徐若熙、林安可等13位好手陸續在日本職棒嶄露頭角，持續帶動話題與熱度。透過 DAZN轉播服務，球迷能即時掌握每一場關鍵對決與球員表現，更想參與更多元的互動樂趣。

「不用再敲碗電視看不到，大家的心聲DAZN都聽得到」，DAZN Taiwan強調，將持續推出更多免費觀看賽事福利，回應球迷長期以來的期待。越早註冊越早解鎖，不僅能輕鬆觀看頂級賽事，還有機會參與FanZone互動體驗，包括即時聊天、投票、趣味小遊戲，甚至參加抽獎活動，有機會獲得樂天桃猿包廂等超值好禮，不只是看比賽，更是一場運動娛樂饗宴 。

隨著數位觀賽習慣逐漸成熟，DAZN持續優化用戶體驗，從內容深度到觀看便利性全面升級。本次「DAZN解鎖日」限時啟動，不只是一次活動，更象徵全新觀賽時代的來臨。現在就立即下載並註冊DAZN串流平台，無論何時何地，一起見證台灣棒球好手的精彩瞬間。

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