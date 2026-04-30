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中職／獅隊與三麗鷗再次攜手 Hello Kitty等6角色現身大巨蛋夏日尋寶
統一7-ELEVEN獅將在6月5日至7日前進台北大巨蛋，是獅隊本季首度於大台北地區擔任主場，今年將再次與三麗鷗合作，推出全新主題活動SANRIO CHARACTERS x UNILIONS Treasure Hunting，邀請球迷一起走進台北大巨蛋，展開充滿驚喜的尋寶之旅。
本次活動由人氣明星Hello Kitty領軍，率領大耳狗、美樂蒂、酷洛米、布丁狗及人魚漢頓現身球場，與球迷一同挑戰尋寶任務。活動期間，台北大巨蛋館內將規劃多項趣味尋寶關卡，讓進場球迷在觀賽之餘，也能體驗互動闖關樂趣。
此外，賽前還會舉辦三麗鷗明星合影見面會，並與UniGirls攜手帶來聯合舞蹈表演，3天搭配不同曲目演出，以滿滿萌力與熱情，打造最歡樂的主題日盛宴。
這次主題日形象設計以「戶外陽光尋寶」為概念，除了現場會登場的6位明星角色外，更邀請超人氣帕恰狗一同入鏡，主視覺融合夏日戶外風格，角色們更以可愛的「曬黑造型」亮相，為活動增添話題與收藏價值，勢必成為今夏最吸睛的限定主題設計。
【三麗鷗明星出席班表】
6月5日（五）Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、布丁狗
6月6日（六）酷洛米、人魚漢頓、大耳狗、布丁狗
6月7日（日）Hello Kitty、、人魚漢頓、大耳狗、布丁狗、美樂蒂
【預售門票資訊】
5月5日中午12:00起，於全台統一超商 ibon 售票系統正式開賣。
【購票資格與時程】
2026年豪華季票會員優先購票 5月5日（二）12:00－17:00
2026獅卡PLUS會員優先購票 5月5日（二）18:00－5月6日（三）17:00
兆豐聯名卡卡友優先購票 5月6日（三）18:00－5月7日（四）17:00
全面開賣 5月7日（四）18:00起
《獅王背後的故事》
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