中職／韓籍啦啦隊Mingo獲王柏融3顆愛心 網：安芝儇你輸了

台鋼雄鷹隊「大王」王柏融昨天敲出中職生涯百轟，幫助雄鷹以5：1擊敗富邦悍將隊，結束4連敗。賽後雄鷹韓籍啦啦隊Mingo（朴旻曙）用中文恭喜王柏融，獲得王柏融3顆愛心回應。

昨天王柏融在新莊球場火力全開，單場3安打3打點，6局上陽春砲達成中職生涯百轟，8局上再敲出一壘打，生涯800安也達陣，幫助雄鷹拿下勝利。

王柏融的好表現令球迷相當振奮，雄鷹韓籍啦啦隊Mingo更在社群平台Threads上，用中文恭喜王柏融，「狂賀！賀雄鷹止敗，更恭喜柏融百轟達成！很遺憾無法在現場親眼見證，但作為台鋼的一員，真心為這得來不易的紀錄感到開心。卓越的成就源於你的不平凡，繼續帶領我們飛翔吧！」

王柏融則在留言區用3顆愛心符號回應。對此網友紛紛表示，「安芝儇你輸了」、「留友看柏融今天心情好」、「Mingo也好溫暖，恭喜大王百轟」、「Mingo居然會用狂賀」、「Mingo現在根本台灣人」。

安芝儇昨天發文提到，上週練舞感覺右手不對勁，經檢查後確認是右肩脫臼，被醫生要求必須強制靜養一週，雖然無緣與Mingo一同在「炸裂」大巨蛋演出，但不會缺席，正嘗試以全新的方式加入表演。