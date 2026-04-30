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日職／戶鄉翔征與巨人一軍合流！盼為球迷帶來「勇氣與感動」

聯合新聞網／ 綜合報導
讀賣巨人隊先發投手戶鄉翔征。 聯合報系資料照
讀賣巨人隊先發投手戶鄉翔征。 聯合報系資料照

日職讀賣巨人隊前王牌投手戶鄉翔征，昨天與一軍會合，有望在9連戰期間重返一軍投手丘，戶鄉表示，「希望能為球迷帶來勇氣與感動。」

現年26歲的戶鄉翔征原本是球隊王牌，但去年賽季陷入大低潮，一度被下放二軍，時隔5年未達規定投球局數，防禦率4.14。今年開季戶鄉狀況未好轉，從二軍出發。

戶鄉終於調整到位，最近3次二軍先發都投滿7局並拿下勝投，因此在昨天被叫上巨人一軍報到。據日媒報導，戶鄉抵達東京巨蛋後，受隊友掌聲歡迎，戶鄉說，「果然一來到戰場，心情也會隨之投入，雖然和以往感覺稍微不同，但能在良好的緊張感中完成訓練。」

巨人總教練阿部慎之助已表明，將在28日起的9連戰期間，安排戶鄉擔任一場先發投手，對於即將到來的登板，戶鄉表示，「能在一軍投球的喜悅，我再次深刻感受到。當然會感到緊張，或許是和平時不同的投手丘，但只要投出自己的內容就好。」

戶鄉進一步補充說，「經歷這段低潮後，希望能為自己帶來喜悅，我相信也有不少球迷在等待我回歸，希望能為這些人帶來勇氣與感動。」

戶鄉翔征 日職 讀賣巨人

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