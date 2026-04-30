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棒球／當費爾柴德最強後盾 愛妻漢娜十年陪伴見證夢想成真

中央社／ 台北30日電
世界棒球經典賽（WBC）台灣隊國手費柴德（Stuart Fairchild）的妻子韓納（Hanna Fairchild）（圖）日前來台，與她喜歡的吉祥物「歐告」娃娃合照。 中央社
世界棒球經典賽（WBC）台灣隊國手費柴德（Stuart Fairchild）的妻子韓納（Hanna Fairchild）（圖）日前來台，與她喜歡的吉祥物「歐告」娃娃合照。 中央社

陪伴費爾柴德超過十年，妻子漢娜作為他的最強後盾，一路見證從大學到大聯盟之路。她接受中央社記者訪問，談到棒球經典賽時台灣球迷對丈夫的支持，臉上綻放燦爛甜美的笑容。

美國職棒台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）宣布代表台灣參加2026年世界棒球經典賽（WBC）的那一刻，就受到台灣球迷歡迎。他在賽場上展現的攻守能力和敬業態度，更讓球迷直呼「費仔我愛你」，這份支持也擴及到妻子漢娜（Hanna Fairchild）身上。

世界棒球經典賽（WBC）台灣隊國手費柴德（Stuart Fairchild）的妻子韓納（Hanna Fairchild）（圖）日前來台。
世界棒球經典賽（WBC）台灣隊國手費柴德（Stuart Fairchild）的妻子韓納（Hanna Fairchild）（圖）日前來台。

經典賽時，漢娜在東京巨蛋遇到熱情球迷請求簽名、合照，讓她感到驚喜，後來造訪台灣更受到熱烈歡迎。漢娜觀察，台美球迷對球員的支持方式大不同，「在台灣，我感受到的是對球員無條件支持。那是我認為最大的不同。」而在美國，有時會接收到球迷較為負面的評價氛圍。

無論外界評價如何，在費爾柴德的生涯中，漢娜是那個始終給予最堅定支持的角色。這份超過十年的陪伴，源起於一段校園式的浪漫故事。

漢娜與費爾柴德都就讀威克森林大學（Wake ForestUniversity），在派對上一見鐘情，相知相戀多年後，於2024年訂婚、2025年底結婚。漢娜透露，第一次見到費爾柴德，就感受到他的親切及聰慧，「言談非常有條理，這點很吸引我。」漢娜笑著補充：「而且他也非常帥。」

世界棒球經典賽台灣隊國手費柴德（Stuart Fairchild，左）與妻子韓納（Hanna Fairchild，右）在2024年訂婚、2025年年底結婚。圖／帕菲克國際運動行銷提供 中央通訊社
世界棒球經典賽台灣隊國手費柴德（Stuart Fairchild，左）與妻子韓納（Hanna Fairchild，右）在2024年訂婚、2025年年底結婚。圖／帕菲克國際運動行銷提供 中央通訊社

從大學派對相識至今，漢娜看著費仔從小聯盟一路前進到兒時夢想的殿堂。即便看過無數場比賽，漢娜坦言，唯有那場大聯盟首秀讓她緊張不已，難忘當時接到語音訊息，被告知要立刻打包行李趕赴球場，「平常看他比賽，我都覺得他沒問題，但看著他的夢想成真，那真的很動人。」

在漢娜的眼中，費爾柴德場上的感染力，源自於強大決心。「一旦他下定決心做某件事，他就會非常投入。」漢娜說：「他將生活奉獻給棒球，這是他整天思考的事情，是他生活中不變的存在。我認為這就是他成功的原因，決心與始終如一。」

世界棒球經典賽台灣隊國手費爾柴德（Stuart Fairchild）的妻子漢娜（Hanna Fairchild，圖），私下的穿搭風格引起台灣球迷關注。圖／帕菲克國際運動行銷提供 中央通訊社
世界棒球經典賽台灣隊國手費爾柴德（Stuart Fairchild）的妻子漢娜（Hanna Fairchild，圖），私下的穿搭風格引起台灣球迷關注。圖／帕菲克國際運動行銷提供 中央通訊社

但身為職棒球員，必然有疲累、低潮的時刻，當費爾柴德回到家，漢娜除了鼓勵他「盡力而為」外，不會再聊棒球，而是談談生活、看看電影，漢娜笑說：「我會假裝棒球沒發生過。」

漢娜個性鮮明的穿搭美學，也讓台灣球迷驚艷。漢娜分享，由於賽季跟隨費爾柴德旅行，只能帶一個行李箱，因此衣物必須精挑細選。她偏好基本單品、簡單顏色，透過混搭，讓穿著能在不同場合皆適用。

這份行動美學，讓她在支持費爾柴德追夢的路上，始終帶著招牌甜美笑容，成為台灣球迷心中的溫暖風景。

美國 經典賽 大聯盟 費爾柴德 Stuart Fairchild

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