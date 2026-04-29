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中職／每天開心來玩 王柏融達成生涯百轟笑言「久等了」

聯合報／ 記者葉姵妤／新莊即時報導
王柏融敲出生涯百轟。記者曾原信／攝影
王柏融敲出生涯百轟。記者曾原信／攝影

「久等了喔，各位！」台鋼雄鷹「大王」王柏融今天在新莊棒球場達成生涯百轟里程碑，有說有笑地向媒體回應媒體的提問，也回應外界對他開轟的期待。

王柏融自2015年進入中職，前4個球季就累積86發全壘打，之後旅日發展，2024年返台後全壘打數緩慢成長，直到今年開季展現不錯的打擊狀況，逐漸找回昔日「大王」風采，也在今天敲出本季第4轟，生涯百轟出爐。

對於這一轟，王柏融沒有太多特別地想法，「全壘打可遇不可求，這是早晚的問題，自己不會去想這麼多，就專注在每個打席的揮擊而已。」沒有特別針對投手球路做設定，他說：「不管直球或變化球，經過能揮擊的地方，就全力揮擊，把自己的揮擊做好，球早晚會飛出去。」

今年的王柏融除了找回昔日好手感，在場上和場下的笑容也明顯變多了，他坦言，自己和過去兩年最大的不同，就是「心裡放得比較開」，王柏融說：「當作一場球賽而已，沒有把它看得那麼重，每天開心來到球場、開開心心地回家，就當作來球場玩。」

王柏融今天達成生涯百轟及生涯800安里程碑，以單場3安「猛打賞」的表現幫助台鋼終止近期4連敗，他也說：「現階段比較希望能夠幫助球隊，在球場上用成績、表現來感染隊友。」

王柏融達成生涯百轟。記者曾原信／攝影
王柏融達成生涯百轟。記者曾原信／攝影

王柏融達成生涯百轟。記者葉姵妤／攝影
王柏融達成生涯百轟。記者葉姵妤／攝影

王柏融達成生涯百轟。記者曾原信／攝影
王柏融達成生涯百轟。記者曾原信／攝影

台鋼 台鋼雄鷹 中職 王柏融

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