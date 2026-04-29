圖輯／中職雄鷹發威 5：1打敗悍將

中職例行賽由富邦悍將於主場新莊棒球場二度迎戰台鋼雄鷹，一局上結束雙方1：1平手，但到三局上，台鋼吳念庭、王柏融相繼打出安打，讓台鋼比數超前來到4：1，等待生涯100轟的王柏融更是不負期待，於六局上開轟，比數來到5：1，九局下富邦一度滿壘兩人出局，富邦更換代打戴培峰，可惜擊出高飛球遭到接殺，最終台鋼5：1擊敗富邦。

中職例行賽由富邦悍將主場新莊棒球場迎戰台鋼雄鷹，最終台鋼5：1擊敗富邦，台鋼吳念庭於3局上敲安，貢獻一分打點。記者曾原信／攝影

中職例行賽由富邦悍將主場新莊棒球場迎戰台鋼雄鷹，最終台鋼5：1擊敗富邦，台鋼由江承諺先發，拿下勝投。記者曾原信／攝影

中職例行賽由富邦悍將主場新莊棒球場迎戰台鋼雄鷹，最終台鋼5：1擊敗富邦，台鋼王柏融不只三局上打出兩分打點安打，更在六局上達成100轟成就，敲出一分打點全壘打，賽後王柏融至外野區與台鋼球迷共同慶祝。記者曾原信／攝影

中職例行賽由富邦悍將主場新莊棒球場迎戰台鋼雄鷹，最終台鋼5：1擊敗富邦，台鋼王柏融不只三局上打出兩分打點安打，更在六局上敲出一分打點全壘打，達成100轟成就。記者曾原信／攝影

中職例行賽由富邦悍將主場新莊棒球場迎戰台鋼雄鷹，最終台鋼5：1擊敗富邦，富邦王苡丞1局下安打帶一分打點，一度追平比數來到1：1。記者曾原信／攝影

中職例行賽由富邦悍將主場新莊棒球場迎戰台鋼雄鷹，最終台鋼5：1擊敗富邦。圖為台鋼二壘手曾昱馨快傳一壘，達成雙殺。記者曾原信／攝影

中職例行賽由富邦悍將主場新莊棒球場迎戰台鋼雄鷹，最終台鋼5：1擊敗富邦，台鋼魔鷹1局上擊出內野滾地球，帶一分打點，讓台鋼率先領先。記者曾原信／攝影