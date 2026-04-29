中職／王柏融生涯百轟、800安紀錄之夜 3安猛打賞助台鋼止敗

台鋼雄鷹「大王」王柏融今天達成生涯百轟及生涯800安里程碑，在自己的紀錄之夜，以單場3安3打點「準完全打擊」的表現，率領台鋼雄鷹以5：1擊敗富邦悍將隊，終止近期4連敗。

在新莊棒球場進行的台鋼與富邦之戰，比賽兩度因雨延後開打，直到晚間8點正式開賽後，台鋼首局就先展開攻勢，面對悍將隊左投陳品宏，陳文杰靠保送上壘，推進上得點圈後，吳念庭安打、魔鷹滾地球先送回台鋼第1分。

悍將打線接著在1局下有所回應，2出局後張育成從江承諺手中敲出二壘打，接著王苡丞揮出安打幫球隊追平比數，兩隊1：1平手再戰，但悍將隊此後沒能再添分數。

台鋼打線則是在3局上又有攻勢，曾昱磬率先揮出安打，之後曾子祐保送、吳念庭安打敲回超前分，2出局後王柏融把球掃向右外野，擊中全壘打牆形成二壘打，一棒送回2分，幫助台鋼拉開4：1領先。

6局上王柏融再次為球隊挺身而出，從陳品宏手中再次把球揮向右外野，這次球直接飛上外野看台形成陽春砲，王柏融生涯百轟出爐，成為中職史上第28人，這也是他本季的第4號全壘打，再幫台鋼打下1分。

王柏融接著在8局上從左投李吳永勤手中敲出左外野一壘打，達成生涯800安，單場3安3打點，繳出本季首次「猛打賞」表現，只差三壘打締造「完全打擊」，拿下單場MVP。

台鋼先發左投江承諺今天主投6局用79球，被擊出5支安打，有1次保送，送出5次三振，僅失1分，連續3場出賽繳出優質先發表現，收下3連勝，且本季4場先發合計投24局只失2分，防禦率僅0.75。

陳品宏今天先發5.1局，用72球，被敲出5支安打（1轟），有2次四壞球保送，送出4次三振，失5分都是自責分，吞下本季第2敗。

王柏融第二打席擊出右外野深遠飛球，擊中全壘打牆形成二壘打。記者曾原信／攝影

台鋼雄鷹先發左投江承諺連三場優質先發。記者曾原信／攝影

富邦悍將隊先發左投陳品宏。記者曾原信／攝影