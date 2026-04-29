中職／旅日返台後14轟都是棒打土投 王柏融百轟足跡有38轟在桃園

「大王」王柏融生涯百轟達陣！今天在新莊棒球場對上富邦悍將隊，6局上從左投陳品宏手中轟出右外野陽春全壘打，是他中職生涯第100號全壘打，而他返台後所敲出的14發全壘打都是棒打本土投手。

王柏融2015年加入中職，前4個球季共敲出86發全壘打，結束日職生涯返台後，2024年至今敲出14轟，在今天達成生涯百轟里程碑，成為中職史上第28人，而這14支全壘打清一色都是面對本土投手所擊出。

王柏融百轟的足跡遍佈10座球場，在過去他效力於Lamigo桃猿時的主場桃園棒球場累積38轟，在如今台鋼的主場澄清湖有19轟，而在洲際球場敲出13轟，台南球場有12轟，今天在新莊敲出第9轟，另新竹有3轟，斗六、天母球場各2轟，台北大巨蛋和嘉義市各1轟。