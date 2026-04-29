快訊

女警披白紗夢碎…親友徵死亡車禍影像 怒轟肇事女大生「嘻嘻哈哈吃火鍋」

明全台濕涼！勞動節連假「多雲到晴」好天氣 下周另波鋒面挾雷雨來襲

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／旅日返台後14轟都是棒打土投 王柏融百轟足跡有38轟在桃園

聯合報／ 記者葉姵妤／新莊即時報導
中職例行賽晚間於新莊球場由富邦悍將迎戰台鋼雄鷹，台鋼王柏融於六局上，終於敲出生涯第一百支全壘打。記者曾原信／攝影 曾原信
中職例行賽晚間於新莊球場由富邦悍將迎戰台鋼雄鷹，台鋼王柏融於六局上，終於敲出生涯第一百支全壘打。記者曾原信／攝影 曾原信

「大王」王柏融生涯百轟達陣！今天在新莊棒球場對上富邦悍將隊，6局上從左投陳品宏手中轟出右外野陽春全壘打，是他中職生涯第100號全壘打，而他返台後所敲出的14發全壘打都是棒打本土投手。

王柏融2015年加入中職，前4個球季共敲出86發全壘打，結束日職生涯返台後，2024年至今敲出14轟，在今天達成生涯百轟里程碑，成為中職史上第28人，而這14支全壘打清一色都是面對本土投手所擊出。

王柏融百轟的足跡遍佈10座球場，在過去他效力於Lamigo桃猿時的主場桃園棒球場累積38轟，在如今台鋼的主場澄清湖有19轟，而在洲際球場敲出13轟，台南球場有12轟，今天在新莊敲出第9轟，另新竹有3轟，斗六、天母球場各2轟，台北大巨蛋和嘉義市各1轟。

桃園 日職 台鋼

延伸閱讀

中職／王柏融生涯百轟出爐！ 中職史上第28人、現役第10人

圖輯／中職終於開轟 王柏融生涯百轟達成

轟出中職首支全壘打！統一獅汪俊良從地攤奮鬥站上球場

單季 33 轟、連 7 場開砲！統一獅洋將布雷創下「全壘打障礙紀錄」

相關新聞

中職／王柏融生涯百轟出爐！ 中職史上第28人、現役第10人

台鋼雄鷹「大王」王柏融生涯百轟出爐！今天在新莊棒球場對上富邦悍將隊，6局上從左投陳品宏手中轟出右外野方向的陽春全壘打，在生涯第618場出賽，以2711打席、2343打數達成生涯百轟里程碑，成為史上第2

中職／郭天信敲本季首轟 龍隊1：0完封獅隊跨季對戰6連勝

味全龍隊今天在天母棒球場對戰統一獅隊，雙方洋投對決形成投手戰，郭天信在6局下敲出本季首轟，以一發陽春彈為比賽定調，幫助龍隊以1：0打下勝利，收下近期2連勝，且本季對戰獅隊還沒輸過、跨季對戰6連勝。

中職／王柏融生涯百轟、800安紀錄之夜 3安猛打賞助台鋼止敗

台鋼雄鷹「大王」王柏融今天達成生涯百轟及生涯800安里程碑，在自己的紀錄之夜，以單場3安3打點「準完全打擊」的表現，率領台鋼雄鷹以5：1擊敗富邦悍將隊，終止近期4連敗。

中職／旅日返台後14轟都是棒打土投 王柏融百轟足跡有38轟在桃園

「大王」王柏融生涯百轟達陣！今天在新莊棒球場對上富邦悍將隊，6局上從左投陳品宏手中轟出右外野陽春全壘打，是他中職生涯第100號全壘打，而他返台後所敲出的14發全壘打都是棒打本土投手。

日職／林安可對火腿又是3支0 系列賽連7打席掛零苦吞3K

日本職棒西武獅隊今天繼續在主場迎戰日本火腿隊，台灣好手林安可擔任先發5棒、左外野手，打完3個打席未有表現，被換下場休息，西武終場以3：0獲勝，兩隊在3連戰前兩各拿1勝。

日職／宋家豪連8場未失分防禦率0.96 前田健太返日一勝難求

樂天隊台灣好手宋家豪愈投愈猛，今天對羅德隊中繼1局無失分，最近連續8場出賽都讓對手掛零，本季防禦率從賽前1.08降到0.96 ，但樂天先發投手前田健太投4局失5分，終場以3：5落敗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。