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中職／王柏融生涯百轟出爐！ 中職史上第28人、現役第10人
台鋼雄鷹「大王」王柏融生涯百轟出爐！今天在新莊棒球場對上富邦悍將隊，6局上從左投陳品宏手中轟出右外野方向的陽春全壘打，在生涯第618場出賽，以2711打席、2343打數達成生涯百轟里程碑，成為史上第28位百轟打者、也是現役第10位達成生涯百轟的選手。
王柏融自2015年加入Lamigo桃猿，生涯前4個球季累積86支全壘打，之後赴日職發展，2024年回到中職轉披台鋼戰袍，過去兩個球季合計敲10轟，然而今年從開季起找回昔日好手感，前11場出賽就揮出3轟，生涯全壘打數累積至99轟。
今天客場對上悍將隊，王柏融在3局上第二打席就將球掃成右外野方向的深遠飛球，擊中全壘打牆形成二壘打，下一打席再把球打向右外野，一棒飛越新莊棒球場的全壘打牆，生涯百轟正式出爐！
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