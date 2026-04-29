中職／郭天信敲本季首轟 龍隊1：0完封獅隊跨季對戰6連勝

味全龍隊今天在天母棒球場對戰統一獅隊，雙方洋投對決形成投手戰，郭天信在6局下敲出本季首轟，以一發陽春彈為比賽定調，幫助龍隊以1：0打下勝利，收下近期2連勝，且本季對戰獅隊還沒輸過、跨季對戰6連勝。

龍隊打線今天面對獅隊洋投銳力獅，前5局僅揮出2支安打，沒有攻下分數，直到6局下郭天信率先上場，轟出右外野方向的陽春全壘打，是他個人本季首轟、生涯第16發全壘打，一棒突破兩隊0：0的僵局，也替龍隊打下勝利打點。

至於龍隊洋投魔神龍，今天主投7局用92球，完全封鎖獅隊打線，被揮出5支安打，有1次四壞球保送，送出4次三振，沒有失分，拿下本季第二勝，之後由陳冠偉、林凱威合力守住局面，3任投手聯手完封獅子軍。

獅隊銳力獅則是先發6局失1分，被敲4安（1轟），沒有投出保送，送出6次三振，承擔敗投，之後登板的邱浩鈞、李軍、黃竣彥都沒失分。