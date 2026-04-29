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中職／陳文杰暫居安打王不戀棧 火熱手感歸功季前訓練

中央社／ 新北29日電
中華職棒台鋼雄鷹隊野手陳文杰。台鋼雄鷹隊提供
中華職棒台鋼雄鷹隊野手陳文杰。台鋼雄鷹隊提供

中職台鋼雄鷹隊外野手陳文杰今年開季打出火燙表現，暫居安打王之外，打擊率也與中信兄弟黃韋盛纏鬥中，陳文杰認為季前做的訓練有順利延續到賽季，但球季才過1個月言之過早。

陳文杰昨天中斷個人連13場敲安，不過今天賽前以30支安打排名中華職棒第1，打擊率3成45則排名第2，僅次於黃韋盛的3成66。陳文杰認為球季才剛開始不久，這些排名變動可能性還很大，自己不會特別在意。

不過談到今年滾飛比0.655是生涯新低，敲出的飛球大於滾地球，陳文杰指出，自己的擊球策略沒有改變，但或許是近幾場擊球結果的不同導致，而今年開季也感覺到平飛球的安打略多一些，「我還是專注在把球打得扎實，最終結果怎麼樣，可能要等9月來看才比較清楚。」

陳文杰認為，球員一整季都會有起伏，自己在季前做的訓練，有順利延續到開季，可能剛好調整到節奏上，所以目前整體感覺都還不錯，「但希望自己能夠繼續延續下去。」

中信兄弟 中信 陳文杰

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