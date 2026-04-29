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中職／悍將開季19場有9位第1棒 後藤光尊透露打序思維

中央社／ 台北29日電
富邦悍將隊總教練後藤光尊。 聯合報系資料照
富邦悍將隊總教練後藤光尊。 聯合報系資料照

富邦悍將隊開季前19場比賽，共用了9位不同球員擔任第1棒，總教練後藤光尊透露打序是自己安排，「單純覺得不需要固定人選。」

悍將開季至今擔任過先發第1棒的共有張洺瑀、葉子霆、林岳谷、張育成、申皓瑋、王勝偉、邦力多（Luis Liberato）、孔念恩，以及引退賽當天扛開路先鋒的林哲瑄，其中以張洺瑀、葉子霆出賽較多。

後藤光尊指出，自己會根據對方投手、選手近況等，思考很多不同的打序安排方式，跟誰適合排哪一棒相比，更希望球員在不同的棒次都能發揮原本的特長，「如果能不用擔心，放哪一棒都可以安打就是最好的了。」

悍將目前第1棒打擊率2成88，在6隊中排名第3，後藤光尊認為，現在大家在第1棒打得不錯，但也希望球隊整體來說能夠有更多安打，「目前打擊率還是偏低，要思考不同棒次如何去串聯。」

張育成 王勝偉 孔念恩

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