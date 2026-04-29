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中職／花10年達成500局里程碑 施子謙想拚到和兒子一起打職棒

聯合報／ 記者葉姵妤／新莊即時報導
台鋼雄鷹施子謙。記者葉姵妤／攝影
台鋼雄鷹施子謙。記者葉姵妤／攝影

台鋼雄鷹31歲投手施子謙，加入中職第10個球季，昨天在對上富邦悍將隊之戰，完成生涯第500局的投球，施子謙直呼自己「很幸運」，接下來只盼能在職棒多打幾年，也希望有機會能拚到和兒子一起打職棒那天。

施子謙大學畢業後在2017年選秀第三輪被統一獅隊挑中，職棒生涯前期以擔任先發為主，2021年起轉任後援，而他在2023年季後擴編選秀會被台鋼雄鷹挑中，隔年以先發角色出賽10場，近兩年則回到後援出賽。

在職棒拚戰10年，已達成施子謙進入職棒前設下的目標，昨天再完成生涯500局的里程碑，成為現役球員第13人，也是少數的後援投手。施子謙說：「自己也是很幸運，每年都有在一軍出賽，有時候局數多、有時候局數少，都是生涯的一部分。」

10年來在中職力投500局，施子謙指出，「保持健康」是最大的關鍵，「年過30之後，覺得身體的恢復明顯感覺有差，就多靠一些伸展、恢復，希望可以持續上場投每一場比賽。」

他也提到，登板成績好壞未必是自己能決定的，有時候即使投出不錯的內容，也要靠守備幫忙，「我覺得這都是過程，自己在場上要怎麼轉換很重要，不能把情緒帶到下一場比賽，如果一直帶著情緒下去投球，教練對你的信任度也會有差。」

即使遇上隊友失誤，現在的施子謙能迅速轉換心態，專注於自己的投球，「如果學弟失誤，換個角度想，自己不要讓球打過去，就不會失誤了。以前會很在意失誤，但不會把情緒帶給隊友，現在如果遇到隊友失誤，既然都遇到了，就想辦法解決下一名打者就好。」

除了不讓場上的失誤影響自己，施子謙也盼能給學弟更享受比賽的氣氛，「打球一時，做人一世，要用什麼態度感染學弟很重要，他們也有壓力，他們的壓力也不會比我小，我就盡自己的責任、做好選手的本分，希望他們能感受快樂的感覺。」

施子謙直呼，自己很幸運可以在進入職棒這10年維持好的身體狀況去面對比賽，「球隊給我什麼任務都沒關係，輸的比賽可以丟、贏的比賽也可以丟，過程中自己要去想辦法調適。」而對於接下來的職棒之路，他雖說「放寬心去打」，但也有一個想和兒子一起打職棒的心願。 

他的兒子目前就讀小學一年級，也加入東園國小棒球隊，施子謙說：「希望可以撐到我兒子打職棒，這樣可能還要再10年，雖然我覺得這目標可能很難實現，但就是給他一個榜樣。」

台鋼 台鋼雄鷹 中職

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