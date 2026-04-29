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中職／悍將主場出戰雄鷹 范國宸沒先發、王勝偉生涯19年首度先發第4棒

聯合報／ 記者葉姵妤／新莊即時報導
富邦悍將王勝偉。 聯合報系資料照
富邦悍將王勝偉。 聯合報系資料照

富邦悍將隊近期打下二連勝，今天在主場新莊棒球場迎戰台鋼雄鷹，隊長范國宸本季第二度沒有被排進先發打序中，由42歲資深內野手王勝偉生涯首度擔任先發第4棒。

悍將隊本季由日職教頭後藤光尊領軍，先發打序時常有驚奇，今天對戰台鋼雄鷹隊本土左投江承諺，悍將隊長范國宸本季首度沒有被排進先發打序中，改由王勝偉扛起先發第4棒，寫下他生涯19年來第一次。

范國宸本季出賽19場，合計70打數敲出24支安打，以5發全壘打暫居聯盟全壘打王，打擊率3成43則是聯盟第三、全隊最佳，今天沒有先發上陣。

至於王勝偉今年迎接生涯第19個球季，過去在兄弟時期，先發9棒中唯獨「第4棒」沒打過，轉戰富邦悍將隊後，今天之前則是不曾擔任擔任先發第4棒及第5棒。

後藤光尊賽前指出，每場比賽的棒次都是由他親自安排，會考量的因素很多，包括與對手的對戰成績、選手近況等等，「比起打第幾棒該做什麼事，更希望選手不管打第幾棒，都可以把自己的特長展現出來。」

富邦悍將對戰台鋼雄鷹先發名單。記者葉姵妤／攝影
富邦悍將對戰台鋼雄鷹先發名單。記者葉姵妤／攝影

日職 台鋼雄鷹 王勝偉

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