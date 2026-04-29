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中職／韓啦也傳傷兵！台鋼女神安芝儇右肩脫臼5公分 遭醫生強制靜養
台鋼雄鷹韓籍啦啦隊安芝儇今天在個人社群透露，她因右肩脫臼需要強制靜養一週，因而將錯過本週末台鋼大巨蛋主場賽事，也無緣與Mingo共同演出，貼文一出引發網友不捨，直呼會靜待安芝儇回歸。
安芝儇在貼文中提到，自上週練舞就感覺右手不對勁，經檢查過後確認是右肩脫臼，被醫生要求這一週必須強制靜養，安芝儇表示，雖然無緣與Mingo一同在大巨蛋「炸裂」演出，但仍相當期待康復後與粉絲見面。
粉絲也為安芝儇感到不捨，大家都希望她好好休息，許多人都留言祝福「早日康復」，也有人提醒安芝儇要乖乖休養，直呼：「你可別調皮」。
《獅王背後的故事》
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