日職／宋家豪連8場未失分防禦率0.96 前田健太返日一勝難求

樂天隊台灣好手宋家豪愈投愈猛，今天對羅德隊中繼1局無失分，最近連續8場出賽、連6.2局讓對手掛零，本季防禦率從賽前1.08降到0.96 ，但樂天先發投手前田健太投4局失5分，終場以3：5落敗。

樂天打完前5局2：5落後，宋家豪6局下登板，讓友杉篤輝揮出右外野飛球、佐藤都志也一壘滾地球出局，雖被小川龍成安打，但讓藤原恭大揮出二壘滾地球，順利完成中繼任務；樂天雖在7局上追回1分，還是無法挽回戰局，吞下4連敗、近8戰第7敗， 羅德拚出3連勝。

宋家豪本季出賽11場，合計9.1局只失1分，本季戰績2勝2中繼，對戰羅德4場合計3局未失分。

前田健太今年重返日本職棒，目前還是一勝難求，今天先發4局用掉88球，被揮出7支安打包括兩支全壘打，失5分全是自責分，本季出賽3場投出2敗、防禦率5.56，日職生涯9年戰績97勝69敗。