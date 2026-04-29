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日職／林安可對火腿又是3支0 系列賽連7打席掛零苦吞3K

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
林安可今天又無安打表現。 DAZNTaiwan畫面提供
林安可今天又無安打表現。 DAZNTaiwan畫面提供

日本職棒西武獅隊今天繼續在主場迎戰日本火腿隊，台灣好手林安可擔任先發5棒、左外野手，打完3個打席未有表現，被換下場休息，西武終場以3：0獲勝，兩隊在3連戰前兩各拿1勝。

今天比賽開打前，林安可8支二壘打和歐力士隊太田椋在太平洋聯盟並列領先，打擊率2成26、19支安打分別排名20、24，面對火腿先發投手達孝太，2、4局下都遭三振，第6局揮出左外野飛球出局，本季打擊率降到2成18；林安可昨天對火腿4個打席掛零、吞下1次三振，今天打擊還是沒有表現，最近連續7個打席未有安打，系列賽一安難求，最近3場比賽沒有全壘打、打點，兩個數字停在2轟、8分。

西武先發投手髙橋光成投7局，只被揮出4支安打，奪下本季第3勝（2敗）；達孝太投7局被揮出5支安打、失3分（2分自責），同樣優質先發吞下第2敗，終止2連勝。

日本 西武 林安可

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