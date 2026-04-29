快訊

都18歲了！全台69大專校院宿舍還有宵禁 學團轟「什麼辦學特色」

1億元不夠！黃仁勳天價維安費 揭CEO遇襲風險飆升3關鍵

報案被要求「脫到剩內衣」拍照！高雄警偷拍女性合成裸女 至少6人受害

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／林哲瑄引退賽要學弟買「0050」 網算出至今已漲23%

聯合新聞網／ 綜合報導
劉承佑「追星」成功，拿著自己花錢購買的周邊商品，與引退賽主角林哲瑄合影。 記者陳正興／攝影
劉承佑「追星」成功，拿著自己花錢購買的周邊商品，與引退賽主角林哲瑄合影。 記者陳正興／攝影

富邦悍將外野手林哲瑄在4月5日引退賽前，與隊上學弟兼頭號粉絲劉承佑見面，林哲瑄當時說出：「我不是叫你去買ETF0050。」一席話讓眾人笑翻，不過有網友計算後發現，若是在當時選擇買進ETF0050，至4月27日為止投資報酬率可能高達23%。

林哲瑄過往便以瞭解股市著稱，在隊上更有「哲哲老師」封號，5日引退賽前，劉承佑拿著自己花了7000元購買的林哲瑄引退商品與他見面，林哲瑄當場給他「上課」，直言：「我是這樣教你的嗎？我不是叫你拿去買ETF0050。」不過劉承佑也馬上解釋自己有買。

粉專「城牆裡的棒球事」發文指出，如果有球迷因看到林哲瑄的這則消息，而真的在4月7日進場買0050，當時的收盤價為75.3元，到4月27日已漲到93.0元，漲幅竟高達23%，讓人不得不佩服「哲哲老師」的功力。

中華職棒 富邦悍將 林哲瑄 0050

相關新聞

中職／林哲瑄引退賽要學弟買「0050」 網算出至今已漲23%

富邦悍將外野手林哲瑄在引退賽前幽默建議學弟劉承佑購買ETF0050，隨後被網友計算出作為投資的報酬率達23%。這讓林哲瑄的「哲哲老師」稱號更加深入人心。

中職／張政禹3安3打點跑2盜 助龍擊敗獅獲單場MVP

中華職業棒球大聯盟味全龍隊今天靠野手張政禹關鍵三壘打超前比分，率隊以5比3擊敗統一7-ELEVEn獅隊，張政禹單場3安3...

中職／對雄鷹從3局爆到6局好投 李東洺「轉型」奪2連勝

17天前面對台鋼雄鷹隊的「3局爆」後，李東洺迅速變換型態，連兩場都繳6局以上無失分好投、取得2連勝，「你們應該也有發現，心態不太一樣。」他指出，之前會比較想用自己的球把對方解決，現在是大膽讓他們攻擊，

中職／王苡丞內外兼修方便調度 後藤光尊讚傳球能力好

中職富邦悍將野手王苡丞相隔1年多再上一軍出賽，王苡丞先前有守備上的狀況，但總教練後藤光尊卻認為王苡丞傳球能力沒問題，希望...

中職／連後勁都失效！首度對悍將先發吞敗 雄鷹4連敗本季第4隊

台鋼雄鷹隊洋投後勁生涯面對富邦悍將隊的先發第一敗，就在今天新莊棒球場，此役投5局失3分（責失2分），自家打線遭到悍將封鎖全場，雄鷹終場以0：6輸球、吞下4連敗。

韓職／王彥程5.1局失2分無關勝敗 連4場先發無緣勝投

效力韓華鷹隊的台灣左投王彥程，今天面對SSG登陸者隊先發5.1局失2分，第六局留在壘上的跑者兌現成為追平分，確定此役無關勝敗，連4場先發無緣勝投，前一勝已是4月4日。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。