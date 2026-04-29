中職／林哲瑄引退賽要學弟買「0050」 網算出至今已漲23%

富邦悍將外野手林哲瑄在4月5日引退賽前，與隊上學弟兼頭號粉絲劉承佑見面，林哲瑄當時說出：「我不是叫你去買ETF0050。」一席話讓眾人笑翻，不過有網友計算後發現，若是在當時選擇買進ETF0050，至4月27日為止投資報酬率可能高達23%。

林哲瑄過往便以瞭解股市著稱，在隊上更有「哲哲老師」封號，5日引退賽前，劉承佑拿著自己花了7000元購買的林哲瑄引退商品與他見面，林哲瑄當場給他「上課」，直言：「我是這樣教你的嗎？我不是叫你拿去買ETF0050。」不過劉承佑也馬上解釋自己有買。

粉專「城牆裡的棒球事」發文指出，如果有球迷因看到林哲瑄的這則消息，而真的在4月7日進場買0050，當時的收盤價為75.3元，到4月27日已漲到93.0元，漲幅竟高達23%，讓人不得不佩服「哲哲老師」的功力。